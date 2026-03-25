中醫治療疫苖後吉巴氏症候群

長居內地的陳伯伯三月初某日突然出現下肢麻痺乏力。他曾中風，新春期間飲食又稍放任，家人和醫生都估計是中風再發。惟治療後，病程不進反退，才發現原來是疫苗後吉巴氏症候群(Guillain‑Barré syndrome, GBS)。
吉巴氏症候群是一種急性自身免疫性周邊神經病變，多數在感染或疫苗後數天至數星期內發病。常見臨床特點包括：四肢對稱性無力，由下肢開始，逐步向上發展，數天到四星期內達高峰，嚴重者出現四肢癱瘓。自主神經功能失調，亦令患者出現心跳忽快忽慢、血壓波動、排尿困難等。這病不常見，只因在新冠疫情橫行的那幾年，治療過數例此病，所以對這病自有警覺性。
根據「吉巴氏症候群」以四肢痿軟、麻木為主要臨床症狀，可歸入中醫的「痿證」、「痺證」、「痹厥」等範疇。 疫苗或感染刺激後，正氣本虛之老年人，容易出現「邪毒乘虛入絡」，導致脾腎兩虛，筋骨失養。又或因飲食不節痰濕阻絡，令疫毒、濕熱、痰濁黏滯經絡，氣血運行不利，則肢體麻木無力。
因此，中醫會從「本虛標實」來理解此病：本在脾腎虛損、氣血不足，標為痰濕瘀阻、疫毒閉阻經絡，治療宜扶正與祛邪並行。治療時按以充養氣血、強筋健骨為主，結合病人體質和突出症狀調理。有病例報告及臨床研究顯示，配合針刺，可改善肌力與功能。
在香港，急性期病人多在醫院接受現代醫學標準治療，而中醫會在病情穩定或恢復期介入，協助病人盡快回復到正常活動能力。被老人家的病情嚇怕，女兒問，那家人以後應否接種疫苗？這個問題，我不宜越俎代庖，還請她向家庭醫生查詢。中醫角度，可於接種前後調理體質，如適度補益脾腎、疏肝解鬱、改善睡眠，提高「正氣」以防病。