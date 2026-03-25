中醫治療疫苖後吉巴氏症候群

長居內地的陳伯伯三月初某日突然出現下肢麻痺乏力。他曾中風，新春期間飲食又稍放任，家人和醫生都估計是中風再發。惟治療後，病程不進反退，才發現原來是疫苗後吉巴氏症候群(Guillain‑Barré syndrome, GBS)。

吉巴氏症候群是一種急性自身免疫性周邊神經病變，多數在感染或疫苗後數天至數星期內發病。常見臨床特點包括：四肢對稱性無力，由下肢開始，逐步向上發展，數天到四星期內達高峰，嚴重者出現四肢癱瘓。自主神經功能失調，亦令患者出現心跳忽快忽慢、血壓波動、排尿困難等。這病不常見，只因在新冠疫情橫行的那幾年，治療過數例此病，所以對這病自有警覺性。