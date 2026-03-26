研究發現，不均衡的無麩質飲食(gluten-free diet)可能帶來多重代謝風險。

低乜低物飲食，切忌低智飲食；無呢樣無嗰樣飲食，最怕嘅係無腦飲食。無麩質飲食，自2000年初成為美國「健康飲食」潮流，十多年前更被譽為「The Low-Carb of this Decade」，而這股潮流近年亦吹到香港，是吹水那個吹。我在《Low Carb撈嘢，High Fat揩嘢？》早已解釋過，有科學證據顯示，限制脂肪攝取比限制碳水化合物攝取的飲食更有效減脂，實際分別不是很大，但證據至少推翻了減肥必須減碳這個流行說法。不要誤會，相比低脂飲食，低碳飲食對個別人士更有效減重，甚至減脂是絕對有可能的。只是減肥必須減碳這個說法不對，一般來說減脂更比減碳有效，能持之以恆往往比低乜低物更重要。反對低脂飲食的熱潮下，無麩質飲食可算是低碳飲食的好姊妹。想當年，無麩質飲食是治療乳糜瀉(Celiac Disease)及預防其併發症的有效方法。暢銷書《Wheat Belly: Lose the Wheat, Lose the Weight, and Find Your Path Back to Health》加上名人效應，小麥被妖魔化。美國人口中乳糜瀉的盛行率穩定在約1%，小麥過敏更罕見，非乳糜瀉性麩質敏感最多亦只約5%，潮流卻導致沒有乳糜瀉但遵循無麩質飲食的比例急升，民調顯示三分一美國人表示想減少或避免麩質以追求「健康」。一篇名為《Multidimensional Disadvantages of a Gluten-Free Diet in Celiac Disease: A Narrative Review》的研究指出：an inadequately balanced gluten-free diet can increase the risk of obesity, negatively affect glucose and lipid metabolism, and increase the risk of the metabolic syndrome.