揣穴針刺療法治療網球肘

網球肘是指肱骨外上髁出現炎症，表現為肘關節外側疼痛，前臂和手乏力，擰毛巾或者拿東西疼痛加重。由於該病通常和勞累、損傷有關，中醫稱為「肘勞」。
從中醫的經絡系統來說，網球肘屬於肘關節外側的經筋疾病，具體來說和手陽明大腸經的經筋最為密切，病情發展也會影響到手少陽三焦經和手太陽小腸經的經筋。疼痛部位起初在肘關節外側，慢慢發展也會沿著經筋的循行蔓延，向前發展到前臂、手疼痛乏力，向上發展到上臂和肩部疼痛乏力。
針灸是治療網球肘的有效方法，常用的穴位是曲池、手三里、小海、少海、外關、手五里、三間、後溪、中渚等。在臨床取穴治療的時候，揣穴針刺治療有其獨特之處，就是在所選穴位附近或經筋循行上下觸摸，會感受到一些異常點或者異常部位，在這些部位使用針刺治療，效果會更加明顯，起到立竿見影的效果。
網球肘是一個常見病，多和勞損有關，平時要注意肘關節不要過度勞累，避免受傷。如果出現不適要及時治療，避免久病拖延導致症狀加重。經常使用電腦，看似很輕鬆，不需要過多用力，在臨床發現好多網球肘的致病和經常使用電腦有關。另外，肘關節受風受涼，也會引起網球肘。
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作者為香港浸會大學中醫藥學院中醫臨床副教授周忠亮