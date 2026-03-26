揣穴針刺療法治療網球肘

網球肘是指肱骨外上髁出現炎症，表現為肘關節外側疼痛，前臂和手乏力，擰毛巾或者拿東西疼痛加重。由於該病通常和勞累、損傷有關，中醫稱為「肘勞」。

從中醫的經絡系統來說，網球肘屬於肘關節外側的經筋疾病，具體來說和手陽明大腸經的經筋最為密切，病情發展也會影響到手少陽三焦經和手太陽小腸經的經筋。疼痛部位起初在肘關節外側，慢慢發展也會沿著經筋的循行蔓延，向前發展到前臂、手疼痛乏力，向上發展到上臂和肩部疼痛乏力。