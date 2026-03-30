跌打損傷十分常見，無論是扭傷、撞傷或勞損，都會導致局部氣血不暢，出現腫痛、活動受限等症狀。中醫認為「不通則痛」，筋骨損傷後，氣血受阻。若調養不當，不但恢復緩慢，更可能留下後遺症，影響生活品質。
許多人受傷後心急求快，容易陷入不當調養的誤區。例如聽說「多動會令患處氣血暢通、鬆得快一些」，強行活動或拉伸，反而加重傷勢。還有部分人稍見好轉，就立刻恢復日常運動，甚至痊癒後馬上進行受傷前的運動量，忽略了受損組織仍處於脆弱階段，容易造成二次損傷。
中醫調養跌打損傷講求分階段進行，與現代醫學的急性期、恢復期理念相呼應。受傷初期，患處紅腫疼痛明顯，此時以休息為主，配合冰敷、抬高患肢及輕柔外敷藥物，幫助消腫止痛，避免進一步損傷和炎症擴散。此階段切忌熱敷、用力按摩或大幅度活動，以免傷上加傷。
待腫痛減退，進入恢復期，便可逐步在醫師指導下進行適度活動，結合針灸、內外中藥，促進氣血流通、舒筋活絡。此時仍需循序漸進，由小幅度伸展開始，讓受損組織在保護中慢慢恢復彈性與力量。
痊癒後也不宜急於回復高強度運動，要慢慢讓身體適應。透過飲食調理和規律的輕量伸展，鞏固療效，避免舊患復發。
跌打損傷的調養，關鍵在於「動靜適度、循序漸進」。過早或過度活動會損傷未癒合的組織，而完全不動又易導致肌肉萎縮和關節僵硬。建議受傷後盡早就醫，由專業中醫師辨證施治，配合個人體質制訂調養方案。唯有耐心配合正確方法，才能讓氣血暢通、筋骨強健，早日重拾健康。