跌打損傷十分常見，無論是扭傷、撞傷或勞損，都會導致局部氣血不暢，出現腫痛、活動受限等症狀。中醫認為「不通則痛」，筋骨損傷後，氣血受阻。若調養不當，不但恢復緩慢，更可能留下後遺症，影響生活品質。

許多人受傷後心急求快，容易陷入不當調養的誤區。例如聽說「多動會令患處氣血暢通、鬆得快一些」，強行活動或拉伸，反而加重傷勢。還有部分人稍見好轉，就立刻恢復日常運動，甚至痊癒後馬上進行受傷前的運動量，忽略了受損組織仍處於脆弱階段，容易造成二次損傷。