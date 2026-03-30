肺癌的全面癌症基因檢測

肺癌是香港最常見且死亡率最高的癌症。根據香港癌症資料統計中心的數據，2023年錄得6,111宗新增的肺癌病例，而有3,880名患者死於肺癌，佔所有癌症死亡人數的26%。然而，從2009年到2023年，肺癌死亡率已大幅下降，男性從39%降至25%，女性則從16%降至12%。存活率的顯著提高主要歸功於新型抗癌療法，包括標靶治療、免疫療法以及近年興起的抗體藥物偶聯物。
患者是否適合接受這些新型療法，很大程度上取決於其肺癌的基因突變情況，而基因突變可以透過對肺癌細胞進行分子醫學檢測來確定。傳統上，我們需要逐一、逐步地進行突變檢測，才能確定患者的肺癌細胞是否存在特定類型的基因突變。可是，每項基因檢測需要3至5個工作天才有結果，這可能會延誤了對患者的治療。
香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院癌症醫學中心臨床腫瘤學系在政府的創新及科技基金、醫院管理局及商業機構的支持下，於2021年6月對在公立醫院內之前未接受治療的第四期肺癌患者進行了全面癌症基因檢測，於同一樣本同時檢測超過300個基因突變。這項研究於2025年11月結束時共為1,323名患者提供了1,800個免費的全面癌症基因檢測。我們的團隊發現了一些潛在的可用精準治療的基因突變，這些突變是無法透過常規的單基因或小範圍基因檢測發現出來的。當中約有20名患者根據他們獨特的基因突變特徵，順利參與了新型臨床試驗。
我們目前正在整理和解讀所有收集到的基因組數據，並預計在2026年下半年公布研究結果。
作者為港大醫學院臨床醫學學院癌症醫學中心臨床腫瘤學系臨床教授李浩勳醫生