肺癌的全面癌症基因檢測

肺癌是香港最常見且死亡率最高的癌症。根據香港癌症資料統計中心的數據，2023年錄得6,111宗新增的肺癌病例，而有3,880名患者死於肺癌，佔所有癌症死亡人數的26%。然而，從2009年到2023年，肺癌死亡率已大幅下降，男性從39%降至25%，女性則從16%降至12%。存活率的顯著提高主要歸功於新型抗癌療法，包括標靶治療、免疫療法以及近年興起的抗體藥物偶聯物。

患者是否適合接受這些新型療法，很大程度上取決於其肺癌的基因突變情況，而基因突變可以透過對肺癌細胞進行分子醫學檢測來確定。傳統上，我們需要逐一、逐步地進行突變檢測，才能確定患者的肺癌細胞是否存在特定類型的基因突變。可是，每項基因檢測需要3至5個工作天才有結果，這可能會延誤了對患者的治療。