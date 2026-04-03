偉哥類藥物不會令人興奮

又有病人問：治療勃起功能障礙的口服藥，包括俗稱「偉哥」在內的PDE5抑制劑，會不會需要愈食愈多？食耐咗、次數食多咗會不會傷身？不會。

提問的人，可能把這些口服藥誤當成興奮劑，以為吃了就會興奮，恐怕「食馴咗」就要愈食愈多。這觀念是錯誤的，PDE5抑制劑不會令人興奮──如果服藥後，沒有遇到性刺激，病人是不會勃起的。這藥只令病人有條件可以勃起。

PDE5抑制劑的作用，是令陰莖海綿體的血管放鬆。當血管放鬆了，病人遇到性刺激時，血液充盈，陰莖就會勃起。不存在愈食愈多的問題。