偉哥類藥物不會令人興奮

又有病人問：治療勃起功能障礙的口服藥，包括俗稱「偉哥」在內的PDE5抑制劑，會不會需要愈食愈多？食耐咗、次數食多咗會不會傷身？不會。
提問的人，可能把這些口服藥誤當成興奮劑，以為吃了就會興奮，恐怕「食馴咗」就要愈食愈多。這觀念是錯誤的，PDE5抑制劑不會令人興奮──如果服藥後，沒有遇到性刺激，病人是不會勃起的。這藥只令病人有條件可以勃起。
PDE5抑制劑的作用，是令陰莖海綿體的血管放鬆。當血管放鬆了，病人遇到性刺激時，血液充盈，陰莖就會勃起。不存在愈食愈多的問題。
長期服用PDE5抑制劑，會不會「傷身」？當然不會。藥物的作用只是放鬆海綿體的血管肌肉，不會影響其他器官。
比較多人提及的是害怕「馬上風」，即行房時心臟病發。這是荒謬的聯想。提問的人，可能也把PDE5抑制劑誤當成了興奮劑，以為「太興奮」會引致心臟病發。事實上，第一種成功研發的PDE5抑制劑「西地那非」（俗稱「偉哥」），本是治療心臟病的藥物；只是後來發現，它用於治療勃起功能障礙的成效更加顯著。
PDE5抑制劑在推出市場前，做了很多臨床研究，證明是十分安全的藥物，不會對身體造成傷害，更不會引發心臟病。
下周續談其他常見問題。
（勃起障礙口服藥FAQ之三）