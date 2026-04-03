一孕傻三年？天麻健腦湯

俗語說「一孕傻三年」，她皺着眉說。

自從懷孕到現在，兒子已經一歲多，總覺得自己比從前「轉數慢」了，記性差了、反應也慢了。其實不少孕婦在懷孕期間氣血較虛，身體較為沉重，行動與精神狀態放慢，容易產生變笨的錯覺，但這並非事實的全部。

現代醫學研究發現，女性在懷孕後大腦的確會出現一些改變，但不是退化，而是為了更適應母親角色而進行的「重塑」。科學家透過磁共振造影發現，孕期至產後約兩年內，大腦中負責社會認知功能的灰質會短暫縮小，長期記憶或專注力可能輕微下降，其目的正是讓母親能更專注於理解嬰兒需求，提升照顧孩子的敏感度。加上懷孕期間雌激素、黃體激素的大幅變化，以及產後頻繁起夜照顧嬰兒、長期睡眠不足、身體疲勞與精神壓力，都是導致媽媽記憶力下降、反應變慢的原因。幸好，在整體智力測驗中，媽媽們的表現仍屬正常，並沒有真正變笨。