一孕傻三年？天麻健腦湯

俗語說「一孕傻三年」，她皺着眉說。
自從懷孕到現在，兒子已經一歲多，總覺得自己比從前「轉數慢」了，記性差了、反應也慢了。其實不少孕婦在懷孕期間氣血較虛，身體較為沉重，行動與精神狀態放慢，容易產生變笨的錯覺，但這並非事實的全部。
現代醫學研究發現，女性在懷孕後大腦的確會出現一些改變，但不是退化，而是為了更適應母親角色而進行的「重塑」。科學家透過磁共振造影發現，孕期至產後約兩年內，大腦中負責社會認知功能的灰質會短暫縮小，長期記憶或專注力可能輕微下降，其目的正是讓母親能更專注於理解嬰兒需求，提升照顧孩子的敏感度。加上懷孕期間雌激素、黃體激素的大幅變化，以及產後頻繁起夜照顧嬰兒、長期睡眠不足、身體疲勞與精神壓力，都是導致媽媽記憶力下降、反應變慢的原因。幸好，在整體智力測驗中，媽媽們的表現仍屬正常，並沒有真正變笨。
聽完解釋後，她終於鬆了一口氣，當我說會送她一道補腦湯水作日常調理，她更是心花怒放。這道湯名為「天麻健腦湯」。
材料包括天麻10克、太子參20克、五指毛桃20克、淮山藥15克、枸杞子6克、龍眼肉15克、大棗10克、陳皮6克，可加清水煲成養生茶，或依個人口味加入魚或瘦肉約400克煲成食療湯水。
天麻性平味甘，平肝息風、安神益智；太子參與五指毛桃補氣健脾、性質平和；枸杞子滋補肝腎、養血健腦；龍眼肉與大棗補益心脾、養血安神，有助改善焦慮與健忘；陳皮理氣健脾，令補而不滯。此湯味道清甜，沒有中藥苦澀味，適合產後婦女調理，長者飲用可作腦力保養，小朋友亦可紓緩學習疲勞，如屬特殊體質或長期病患者，飲用前宜先諮詢醫師。