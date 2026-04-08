許多人都有過在半夜被小腿抽筋痛醒的經驗，從中醫角度來看，抽筋可分為三型：
1. 肝血不足
中醫有「肝主筋」之說。肝血充足，筋得其養，則活動靈活有力；若肝血虧虛，筋脈失濡，便容易攣急抽筋，尤其在夜間陰盛陽收之時更為明顯。
典型表現：
‧夜間腿抽筋頻繁，白天常感乏力；
‧容易頭暈、眼睛乾澀、視物模糊；
‧指甲質地脆弱、易斷裂或出現竪紋。
調理之道：
‧食療：多食枸杞、當歸、桑葚、紅棗、黑芝麻等滋養肝血之品。可煮製「當歸枸杞雞湯」或「桑葚紅棗茶」作為日常調養。
‧泡腳：睡前以熱水加艾葉或生薑泡腳15至20分鐘，溫通筋脈。
2. 陽氣不足
陽氣如同身體的太陽，溫煦臟腑、推動氣血。若陽氣虛弱，寒邪易乘虛而入，凝滯於筋肉，導致氣血不暢而發為抽筋。
典型表現：
‧ 天冷或受涼時抽筋加重；
‧ 小腿觸感冰涼、肌肉僵硬；
‧ 平日畏寒怕冷，手腳不溫。
調理之道：
‧膳食：適量食用羊肉、韭菜、桂圓、生薑、肉桂等溫性食物。推薦「當歸羊肉湯」或「桂枝生薑茶」。
‧避寒保暖：特別注意下肢保暖，避免長時間處於冷氣環境，養成多曬太陽(尤其背部)的習慣。
3. 氣血瘀滯
「通則不痛，痛則不通」。長期久坐、姿勢不良或外傷等因素，可導致下肢氣血運行不暢，經絡阻滯，筋脈失養而痙攣。
典型表現：
‧抽筋時伴痠脹刺痛，按壓痛甚；腿部常感僵硬、麻木；
‧或伴有下肢靜脈曲張、腫脹。
調理之道：
‧茶飲：飲用紅花當歸茶(紅花3克、當歸5克泡水)、山楂紅糖水等，有助於疏通氣血。
‧適度運動導引：規律進行散步、太極拳、瑜伽等溫和運動，避免久坐久站。
‧睡前可做「勾腳尖」動作：平躺，用力勾腳尖並保持10秒，重複10次，預防夜間抽筋。
作者為香港防癆會—香港大學中醫診所暨教研中心(南區)註冊中醫師朱芷欣