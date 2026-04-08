許多人都有過在半夜被小腿抽筋痛醒的經驗，從中醫角度來看，抽筋可分為三型：

1. 肝血不足

中醫有「肝主筋」之說。肝血充足，筋得其養，則活動靈活有力；若肝血虧虛，筋脈失濡，便容易攣急抽筋，尤其在夜間陰盛陽收之時更為明顯。

典型表現：

‧夜間腿抽筋頻繁，白天常感乏力；

‧容易頭暈、眼睛乾澀、視物模糊；

‧指甲質地脆弱、易斷裂或出現竪紋。

調理之道：

‧食療：多食枸杞、當歸、桑葚、紅棗、黑芝麻等滋養肝血之品。可煮製「當歸枸杞雞湯」或「桑葚紅棗茶」作為日常調養。