乾眼症在中醫學稱「白澀症」。五臟調和，化生有源，津液在目，則可潤澤眼睛，濡養眼球。古籍中曾記錄，「肝開竅於目」、「肝經連目系」、「肝藏血以養目」。所以，如若肝血不足，腎精虛虧，津液耗損，使得淚液變少，則可進而出現眼球乾澀。尤其當女性步入圍絕經期階段後，體內激素開始變化，肝腎不足、氣血虧虛，不能上達目竅，則極有可能發展成為更年期乾燥綜合症。

乾眼症最主要的症狀是眼睛乾澀，還可能出現眼部異物感、痕癢、紅腫疼痛、視物模糊等不適。

中醫治療乾眼症主要從滋陰生津入手，同時輔以清肝明目，尤重肝腎的滋補。處方中常加入女貞子、枸杞子、地黃等養血填精之品，滋肝血養肝陰，使精血充沛，從而上榮於眼，達到治療的作用；氣陰兩虛者，可配合麥冬、人參等；肝火旺盛者，可加入菊花、決明子、桑葉等。

中醫學認為，眼睛與十二經脈都有著直接或間接的聯繫，按摩眼部穴位能疏通經絡，調和氣血，「目得血而能視」，可紓緩視疲勞。可選取局部穴位睛明、攢竹、太陽、絲竹空、四白等，且可配合遠端穴位三陰交、肝俞、光明等。對針灸恐懼者，可用王不留行種子按壓耳部的「眼」、「肝」、「腎」等穴位。