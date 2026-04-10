小時候，爸爸總愛和我講鹽與雞湯的故事。 剛畢業出城打工的阿明，有日受邀到同事阿東家作客，剛好阿東當晚煲雞湯，便舀一小口讓阿明試試味。阿明覺得味道偏淡，但礙於客人身份，便沒有說些甚麼。到了晚飯開始時，阿東再添了一碗湯給阿明。誰知這碗湯鮮味十足，阿明忍不住問阿東，究竟加了些甚麼材料能令湯變得如此美味。 阿東笑了笑，便向阿明解釋只是加了一點鹽巴。翌日，阿明在市場買了袋鹽巴，回家後急不及待往嘴裡塞了一大把，然後馬上吐了出來。

這個故事也許聽起來有些年代感，但當中道理到今日依然成立。適量的鹽，能夠提升食物鮮味，但一旦過量，則鹹到發苦，再好味的雞湯也毁於一旦。 所以話，有時多並不就等於好。 一個城市裡醫生不足，於是決定大量增加醫學生學額。五、六年過去了，學子畢業四出找工作，才發現留在醫院裡具經驗的醫生經已所剩無幾。年輕醫生多了，自覺被督導的機會少了，手術機會少了。前輩醫生除了應付重症之外，還要一人指導多個新生，苦不堪言。 在市民心中，大家普遍認為醫生是不會犯錯的，但事實是我們都是從錯誤中成長的。犯錯之後能夠及時止蝕，甚至撥亂反正的話，病人需要的是資深的醫護人員。

畢業生多了，醫生普遍都好年輕，薪金成本看似低了。但由於缺乏經驗，年輕醫生可能會安排各種額外的檢查。換作在甚麼都按錢算的制度下，這或許能替醫院增添收入，但對於人和錢都崩堤的系統，這些檢查不光增加輪候時間，到頭來還增加了營運成本。再者，假若因醫生經驗不足而對病人間接或直接做成傷害，這些根本無法用金錢去計算。 年輕醫生就像鹽，是我們整個行業裡不可或缺的元素，亦決定我們未來市民的健康。但當湯太少，鹽太多的話，三方(雞湯、鹽和喝湯之人)都會受苦。