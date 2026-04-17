為何「偉哥」類藥物，只與脷底丸相衝？

這與PDE5抑制劑如何發生作用有關。男士陰莖的勃起，涉及一個奇妙的生化過程，主角之一是一氧化氮(Nitric Oxide，NO)：

「點解咁多心臟藥，呢啲藥(治療勃起功能障礙的PDE5抑制劑，如偉哥、犀利士、賽倍達等)只係唔可以同脷底丸一齊食？」這是一個常令病人疑惑的問題。

PDE5抑制劑又與它何干？原來PDE5抑制劑也可以提高陰莖的cGMP水平──原理是暫時阻礙cGMP的自然分解，令cGMP大量積存。這與一氧化氮是異曲同功。

由於一氧化氮在生物學上極為重要，甚至被譽為人體血管的「守護者」或「訊號分子」，具有醫治心血管的功能，能舒張血管，促進血液循環，調節免疫系統；因此，它被應用作治療心絞痛發作的藥物，成為硝酸鹽類(Nitrates)藥物，最常見的劑型是脷底丸，即在舌下含服的藥片。

換言之，PDE5抑制劑與脷底丸具有相同作用。如果同時服用，就如同服用雙份藥物一樣，令血壓嚴重下降；如果血壓驟然急降，有可能引致暈倒，甚至誘發心臟病或中風，最嚴重情況可致生命危險。