為何「偉哥」類藥物，只與脷底丸相衝？

「點解咁多心臟藥，呢啲藥(治療勃起功能障礙的PDE5抑制劑，如偉哥、犀利士、賽倍達等)只係唔可以同脷底丸一齊食？」這是一個常令病人疑惑的問題。
這與PDE5抑制劑如何發生作用有關。男士陰莖的勃起，涉及一個奇妙的生化過程，主角之一是一氧化氮(Nitric Oxide，NO)：
首先男士在受到性刺激後，陰莖內的副交感神經會釋放一氧化氮；
一氧化氮進入海綿體血管的平滑肌，即啟動一個三連鎖過程：活化「鳥苷酸環化酶」(GC)，然後催化「三磷酸鳥苷」(GTP)，轉變為「環磷鳥苷酸」(cGMP )；
高濃度的cGMP，使血管平滑肌舒張，血管擴張、充血，自然產生勃起。
PDE5抑制劑又與它何干？原來PDE5抑制劑也可以提高陰莖的cGMP水平──原理是暫時阻礙cGMP的自然分解，令cGMP大量積存。這與一氧化氮是異曲同功。
由於一氧化氮在生物學上極為重要，甚至被譽為人體血管的「守護者」或「訊號分子」，具有醫治心血管的功能，能舒張血管，促進血液循環，調節免疫系統；因此，它被應用作治療心絞痛發作的藥物，成為硝酸鹽類(Nitrates)藥物，最常見的劑型是脷底丸，即在舌下含服的藥片。
換言之，PDE5抑制劑與脷底丸具有相同作用。如果同時服用，就如同服用雙份藥物一樣，令血壓嚴重下降；如果血壓驟然急降，有可能引致暈倒，甚至誘發心臟病或中風，最嚴重情況可致生命危險。
這就是PDE5抑制劑不可與脷底丸同服的原因。是為了避免雙份服藥的效果。專家認為，這兩種藥物的服用，應分隔最少24小時或以上。
下周續談相關問題。
(勃起障礙口服藥FAQ之五)