從課室走進社區——「銀髮急救學堂」的醫教新實踐

計劃至今成果豐碩。截至2025年12月，學堂共舉辦了87節課堂，服務逾1,500名市民。學員平均年齡逾66歲，他們在課堂上學習辨識中風、心臟病、哽塞及跌倒等緊急情況的應對方法。數據顯示，學員的急救知識測驗平均分顯著提升至34%，反映課堂成效卓著。更可喜的是，逾九成二學員表示會向親友推薦學堂，讓急救意識在社區持續擴散。

醫學教育的薪火，亦在中學校園悄然傳遞。六年級的助理實習醫生們從自身四年級的社區服務經驗中進一步發揮，以主辦角色在中學舉辦急救工作坊。他們除向高中同學介紹心肺復甦法等急救技巧外，更分享醫科學習的點滴甘苦，鼓勵有志從事醫療的年輕人勇於追夢。這種「以過來人身份同行」的分享方式，往往比課本更能啟發學生立下從醫志向。

「銀髮急救學堂」體現了醫學教育「服務學習」的核心理念——學生在助人中成長，市民在學習中受惠，社區在知識流動中更加堅韌。這正是大學走進社會最美麗的姿態。