我們常常聽到醫護人員建議病人服藥時要飽肚。不少病人因此誤以為所有藥物均須飽肚服用，事實並非如此。了解當中的分別，對藥物療效及用藥安全均有重大影響。

進食是否有助藥物發揮作用，取決於多項因素，包括身體如何吸收該藥物、食物是否改變吸收過程，以及藥物對胃黏膜的刺激程度。每種藥物均有其獨特的服用指示，背後有科學根據。

對於某些藥物而言，飽肚服用有助提高吸收率，亦可保護胃黏膜免受刺激。止痛消炎藥例如布洛芬(ibuprofen)及心血管藥阿士匹靈，在空腹服用時可能直接刺激胃壁，引起上腹疼痛、噁心，長期空腹服用增加胃潰瘍風險。常見的二型糖尿病藥物二甲雙胍(metformin)亦是典型例子，飽肚服用可大幅減少腹瀉等腸胃不適。醫生處方的口服類固醇如潑尼松龍(prednisolone)及部分抗生素，同樣建議於飯後服用，減輕腸胃不適。