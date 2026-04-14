我們常常聽到醫護人員建議病人服藥時要飽肚。不少病人因此誤以為所有藥物均須飽肚服用，事實並非如此。了解當中的分別，對藥物療效及用藥安全均有重大影響。
進食是否有助藥物發揮作用，取決於多項因素，包括身體如何吸收該藥物、食物是否改變吸收過程，以及藥物對胃黏膜的刺激程度。每種藥物均有其獨特的服用指示，背後有科學根據。
對於某些藥物而言，飽肚服用有助提高吸收率，亦可保護胃黏膜免受刺激。止痛消炎藥例如布洛芬(ibuprofen)及心血管藥阿士匹靈，在空腹服用時可能直接刺激胃壁，引起上腹疼痛、噁心，長期空腹服用增加胃潰瘍風險。常見的二型糖尿病藥物二甲雙胍(metformin)亦是典型例子，飽肚服用可大幅減少腹瀉等腸胃不適。醫生處方的口服類固醇如潑尼松龍(prednisolone)及部分抗生素，同樣建議於飯後服用，減輕腸胃不適。
然而，食物亦可降低某些藥物的吸收，令藥效大打折扣。治療骨質疏鬆的雙磷酸鹽藥物，例如阿侖膦酸鈉(alendronate)是本港不少長者服用的藥物。此藥在空腹時吸收最佳，要求亦相當嚴格，必須於早餐前至少30分鐘以一大杯清水送服，服後更須保持直立姿勢至少30分鐘，方能確保藥物充分吸收並減低食道刺激的風險。空肚服用並不會傷害腸胃。
「飽肚服用」並不一定要求進食一頓正餐。對大多數藥物而言，小量輕食如梳打餅乾或多士，已足以達到保護胃部的效果。此外，標籤上「飽肚服用」、「飯後服用」及「空腹服用」均是含義各異的指示。
即使是常用的成藥，例如傷風感冒藥、止痛藥或抗敏感藥，同樣各有不同的服用要求。病人應仔細閱讀藥物標籤，並在有疑問時諮詢醫生或藥劑師。