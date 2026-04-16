針灸：改善代謝 健康減肥的天然選擇

食量不大，體重卻一直上升；吃完飯容易覺得累；腹部脂肪特別難減；或者血糖時高時低，不太穩定。這些情況其實可能與胰島素抵抗有關。近年研究證實，針灸對於改善這些代謝問題確實有實質作用。

胰島素抵抗是多囊卵巢綜合症、二型糖尿病和肥胖的核心問題。簡單來說，就是身體對胰島素的反應變差，血糖容易升高，脂肪也較難燃燒。研究發現，針灸可以調節神經內分泌系統和代謝水平，恢復腸道菌群平衡，同時增加身體對胰島素的敏感度，從而降低胰島素抵抗水平。針刺足三里、關元、中脘等穴位，有助穩定血糖，改善代謝。