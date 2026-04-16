針灸：改善代謝 健康減肥的天然選擇

食量不大，體重卻一直上升；吃完飯容易覺得累；腹部脂肪特別難減；或者血糖時高時低，不太穩定。這些情況其實可能與胰島素抵抗有關。近年研究證實，針灸對於改善這些代謝問題確實有實質作用。
胰島素抵抗是多囊卵巢綜合症、二型糖尿病和肥胖的核心問題。簡單來說，就是身體對胰島素的反應變差，血糖容易升高，脂肪也較難燃燒。研究發現，針灸可以調節神經內分泌系統和代謝水平，恢復腸道菌群平衡，同時增加身體對胰島素的敏感度，從而降低胰島素抵抗水平。針刺足三里、關元、中脘等穴位，有助穩定血糖，改善代謝。
中醫角度來看，代謝失調多與脾、腎、肝功能失調有關。針灸的調理方向包括：
•健脾化濕：針刺天樞、陰陵泉、豐隆等穴位，幫助身體排走多餘水濕；
•補腎助陽：針刺腎俞、關元、太溪等穴位，溫補陽氣，提升基礎代謝；
•疏肝理氣：針刺太衝、肝俞等穴位，疏通氣機，調節內分泌。
這種整體、個人化的調理方式，能改善糖脂代謝，讓身體恢復正常運作。
針灸期間，飲食和運動的配合可以令效果更理想。飲食方面，首先要保證每餐均衡，有蛋白質、新鮮蔬菜和適量主食。吃飯時可以調整一下順序，先吃菜、再吃肉、最後才吃主食，這樣血糖會比較平穩。甜食和油膩食物當然要盡量減少。晚餐可以提早一點吃，盡量不要吃消夜。運動方面，不用一開始就逼自己做太劇烈的運動。選擇自己喜歡的運動方式就好，可以從每周兩次開始，或者只是增加日常散步的時間，已經是一個很好的開始。
總括而言，針灸能改善胰島素抵抗、提升代謝功能，而且天然安全。如果你正面對體重困擾或代謝問題，不妨考慮中醫調理，配合適當飲食和運動，循序漸進達到健康減重的目標。
(以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。)
作者為香港浸會大學中醫藥學院臨床部助理講師周可奕