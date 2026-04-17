網球肘

「網球肘」是常見的手肘問題，學名為肱骨外上髁炎。疼痛位置多出現在外側的骨頭的凸起處，主要負責手腕向上背屈的動作。當手部結構出現異常，加上需要頻繁活動或用力握物時，這個位置就會容易痛。如果痛的手是在非慣用手，有足夠休息的話，通常能自然痊癒。但如果痛在慣用手，通常是代表身體的代償空間已經不足夠，這樣的話，單靠休息往往成效不彰，需要配合治療才能「斷尾」。 想知道自己是否有網球肘的傾向，可以嘗試以下兩個簡單的動作：

•動作一(拉扯測試)：將手臂完全伸直，然後將手腕盡量向掌心方向彎曲。 •動作二(發力測試)：手臂伸直，手腕用力向上拗(背屈)。 如果在做這兩個動作時，手肘外側感到疼痛，就有機會是患上網球肘了。網球肘的出現主要是前臂的伸肌(在前臂的背面)張力過大，這兩個動作都會加大伸肌的張力，所以有問題的話，痛楚就會出現。 讀者們也許會問：把前臂伸肌鬆解開，多做伸展或按摩動作，就可以解決網球肘了嗎？答案是：對了一半。除了伸肌，要徹底治療還需要處理手臂正面的屈肌。日常生活中我們經常要抓握物件，提拿重物，這會使我們的屈肌繃緊，這時伸肌就要被逼發力，去固定手腕的姿勢，否則手腕就容易被拉至旋向內。

在這種長期的過勞對抗下，伸肌就像是一個被迫無間斷加班的員工，最終肌腱不勝負荷而發炎疼痛。要真正治好網球肘，是要鬆開繃緊的屈肌，讓伸肌不再需要超負荷地對抗拉力，痛楚自然能從根本解決。 除了物埋治療，患者可在家中嘗試做簡單紓緩運動，例如手握軟球，用力擠壓數秒，然後放鬆；用枕頭墊著前臂，手握啞鈴，手背朝上，然後用腕力提舉啞鈴。 本會為有網球肘、坐骨神經痛等痛症人士提供物理治療評估及運動建議。詳情請查看YMCA 網球肘 物理及運動治療評估或致電2895 4200(尖沙咀基佑綜合健康中心)或 2743 1702(油麻地九龍會所)查詢。

作者為香港中華基督教青年會註冊物理治療師林曉彬