提起鼻整形，大眾首先聯想到的，往往是明星整容、愛美改善外觀的畫面。但在耳鼻喉專科的診症室裡，因鼻子功能失調而求診、須透過手術重建鼻腔結構的病人絕非少數。
對他們而言，鼻整形並非美容，而是重拾基本生理需求——呼吸的關鍵治療。
鼻子位於臉部五官中央，其功能卻遠超美貌顏值的基準。它負責過濾空氣、調節溫度及濕度，是呼吸系統的第一道守護者。當鼻腔結構出現異常，最直接的影響是鼻塞、呼吸不暢、睡眠窒息、頭痛，甚至因長期用口呼吸而引發咽喉問題。
鼻結構問題可歸因於先天及後天因素。先天較常見是俗稱「兔唇」的唇顎裂患者，由於先天顎骨及唇部發育不全，鼻底支撐不足，患者往往伴隨嚴重的鼻翼塌陷、鼻小柱歪斜、兩側鼻孔不對稱。此外，先天性的鼻部血管瘤雖多為良性，但若體積較大，同樣可能擠壓鼻軟骨造成變形，影響呼吸道暢通。
後天原因則更為多樣。最常見是創傷性鼻變形，運動受傷、車禍、意外碰撞，都可能導致鼻骨骨折、鼻中膈嚴重移位，內部鼻腔通道被擠壓變窄。鼻腔或鼻竇的結構生長異常，如鼻中膈彎曲、下鼻甲肥厚，亦是造成長期鼻塞的常見元兇。鼻腔或鼻竇腫瘤切除後留下的缺損，則需要同期進行鼻重建，修復軟骨與黏膜，恢復鼻腔支撐力。
此外，一些反覆發炎的疾病，如復發性多軟骨炎及肉芽腫性多血管炎，前者持續攻擊全身軟骨組織，導致鼻樑塌陷形成「鞍鼻」，後者則因壞死性血管炎破壞鼻軟骨，兩者均須透過結構性鼻整形來重建支撐。
現代的結構式鼻整形手術，重點已不在削骨，而是如何重建支架。醫生會利用病人自身的鼻中膈軟骨、耳軟骨，甚至肋骨，精準重建鼻閥(鼻腔最窄的呼吸區域)，撐開塌陷的側壁，矯正歪斜的中軸。鼻子通暢了，睡眠會更安穩，體力自然充沛，生活也將不再被長期鼻塞所苦。
作者為中大醫院耳鼻喉科專科醫生顧家銘