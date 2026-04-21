提起鼻整形，大眾首先聯想到的，往往是明星整容、愛美改善外觀的畫面。但在耳鼻喉專科的診症室裡，因鼻子功能失調而求診、須透過手術重建鼻腔結構的病人絕非少數。

對他們而言，鼻整形並非美容，而是重拾基本生理需求——呼吸的關鍵治療。

鼻子位於臉部五官中央，其功能卻遠超美貌顏值的基準。它負責過濾空氣、調節溫度及濕度，是呼吸系統的第一道守護者。當鼻腔結構出現異常，最直接的影響是鼻塞、呼吸不暢、睡眠窒息、頭痛，甚至因長期用口呼吸而引發咽喉問題。