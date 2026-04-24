服「偉哥」類藥物 禁喝西柚汁

「醫生，為甚麼吃這藥，不能喝西柚汁？」這藥是指治療勃起功能障礙的PDE5抑制劑，即「偉哥」、犀利士等。 其實不只這藥，其他一些藥物也不能與西柚同時食用，例如心血管藥、降血脂藥、抗組織胺藥物、器官移植抗排斥藥等。原因是西柚──尤其是西柚汁──會加強這些藥物的作用，產生過量用藥的效果。 西柚到底有甚麼特殊之處？西柚是由橙與柚子雜交而生的，含有維他命C、果膠及番茄紅素等的健康水果。可是，它也含有一種酵素叫「呋喃香豆素(Furanocoumarins)」。

以「偉哥」一類PDE5抑制劑為例，它的藥效，在於抑制陰莖內的酵素PDE5(5型磷酸二酯酶)，以助陰莖有能力充血勃起。 藥物被吸收後，人體會自然代謝(分解)，靠的是體內一種酵素CYP3A4──存在於小腸表面，以及肝臟內。 西柚含有的呋喃香豆素，可以抑制CYP3A4。這就像它讓清潔員工放了假，以致其負責清理的藥物滯留體內，濃度升高，彷彿服藥過量一般。 有研究顯示，在飲用西柚汁後服用「西地那非(俗稱「偉哥」)，可以增加藥物的生物利用率達23%之多！這不是好事，代表藥物分量超標了。

西柚不是唯一含有呋喃香豆素的食物，但西柚汁所含的濃度非常高，因此予以特別警示。其他水果，包括柚子、青檸、酸橙，都有可能影響藥效，應當留意。 下周談談服用PDE5抑制劑後，能不能喝酒的問題。 (勃起障礙口服藥FAQ之六)