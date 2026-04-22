在年歲之間 為生命點燈

「醫學，不只為生命增添年歲，更應在年歲之間注入生命。」

求學時，我從一位醫學院教授口中聽到這句話。語氣雲淡風輕，背後的道理卻震耳欲聾。如今成為註冊中醫，每天開診，我都更深刻明白：病人追求的不只是多活幾年，而是活得有尊嚴、有質感。

中醫講求「治未病」，重在養生調攝。從起居作息到情志調暢，都是把握尚未生病、或病初起的關鍵時機，在萌芽之時截住疾病。許多人長期受失眠、腸胃不適、疲勞倦怠所困，西醫檢查卻一再顯示「一切正常」；在中醫看來，這往往是氣血陰陽細微失衡的訊號。透過針灸、草藥、推拿，以及切實可行的生活建議，身體得以慢慢回到屬於自己的節奏，身心同時被照顧。這份由內而外的調整，不僅是治病，更是一場重新學會與身體相處的旅程。