在年歲之間 為生命點燈

「醫學，不只為生命增添年歲，更應在年歲之間注入生命。」
求學時，我從一位醫學院教授口中聽到這句話。語氣雲淡風輕，背後的道理卻震耳欲聾。如今成為註冊中醫，每天開診，我都更深刻明白：病人追求的不只是多活幾年，而是活得有尊嚴、有質感。
中醫講求「治未病」，重在養生調攝。從起居作息到情志調暢，都是把握尚未生病、或病初起的關鍵時機，在萌芽之時截住疾病。許多人長期受失眠、腸胃不適、疲勞倦怠所困，西醫檢查卻一再顯示「一切正常」；在中醫看來，這往往是氣血陰陽細微失衡的訊號。透過針灸、草藥、推拿，以及切實可行的生活建議，身體得以慢慢回到屬於自己的節奏，身心同時被照顧。這份由內而外的調整，不僅是治病，更是一場重新學會與身體相處的旅程。
另一方面，面對急性重症、嚴重創傷、器質性病變時，現代醫學的優勢毋庸置疑。其快速而標準化的診療，往往能在黃金時間挽回性命，處理那些中醫單獨難以應付的危急。
然而，若能在明確診斷與急症處理之後，讓中醫介入調養體質、減輕藥物副作用、改善睡眠、食慾與情緒，兩者並行，病人的就醫歷程便不再只是「對抗疾病」，而是「重建生命」。
中醫強調因人制宜，聚焦於「人」；現代醫學長於精準鎖定病灶，聚焦於「病」。當「人」與「病」得以互補交會，才更接近那句話的真正涵義——醫學，不僅延長生命，更能豐富生命。
作者為香港防癆會—香港大學中醫診所暨教研中心(南區)註冊中醫師胡子釗