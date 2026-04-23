兒童癲癇常見成因與預防

癲癇俗稱「羊癲瘋」，具有發作突然、短暫和反覆性的特點。兒童的發病率約為成人的10倍。小兒癲癇反覆長期發作對生長發育期兒童智力會有不同程度的影響，約有三成的癲癇患者伴隨認知功能下降，同時還會令孩子出現自卑和抑鬱等心理疾病。

造成癲癇發作的常見原因有體質因素、疾病因素及誘發因素等，體質與腦部疾病是導致癲癇的主因，控制誘因對預防發作非常重要。

體質因素：內經稱之「胎病」，這部分患者或有遺傳基因(無法改變)或在懷孕期間感冒、妊娠期媽媽患妊娠高血壓(子癇)等。家長在備孕及孕期應注重健康，避免感染。