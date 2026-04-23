兒童癲癇常見成因與預防

癲癇俗稱「羊癲瘋」，具有發作突然、短暫和反覆性的特點。兒童的發病率約為成人的10倍。小兒癲癇反覆長期發作對生長發育期兒童智力會有不同程度的影響，約有三成的癲癇患者伴隨認知功能下降，同時還會令孩子出現自卑和抑鬱等心理疾病。
造成癲癇發作的常見原因有體質因素、疾病因素及誘發因素等，體質與腦部疾病是導致癲癇的主因，控制誘因對預防發作非常重要。
體質因素：內經稱之「胎病」，這部分患者或有遺傳基因(無法改變)或在懷孕期間感冒、妊娠期媽媽患妊娠高血壓(子癇)等。家長在備孕及孕期應注重健康，避免感染。
繼發性原因多為腦部神經元受損，兒童最常見是出生前後的腦損傷，腦炎、腦外傷出血等。孕媽媽懷孕後期持續關心胎動變化、避免妊娠感染性疾病等，可降低風險。
誘發因素：常見的兒童誘發因素包括睡眠不足、過度疲勞與強烈閃光刺激、咖啡因導致過度興奮、情緒緊張、過飽、發燒等。控制誘因可以減少發作次數。家屬要特別注意患兒的誘因具體是哪一種。中醫藥可以通過針灸、耳穴、中藥調理體質，減少誘因導致發作(提高閾值)，或減少發熱抽筋，中醫有「驚風三發便成癇」的說法。
現代研究表明，中醫針灸與中藥具有減少癲癇發作的頻率、次數和嚴重程度、減輕西藥副作用、防治共病(發育遲緩等)等優勢。家長若發現孩子有相關症狀，及早尋求中西醫結合治療，能有效保護兒童大腦發育。
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作者為香港浸會大學中醫藥學院中醫臨床教授汪艷娟