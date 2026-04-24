中學年代，互聯網開始普及。由最早期需要斷電話線才能撥號上網，到風靡全世界的即時網上通訊軟件(ICQ、MSN)，發展到後來帶有畫面的即時視像會議，人與人之間距離突然拉近了。社交媒體的出現，令認識新朋友的方法變多了，接收和發放資訊的方式五花八門，徹底改寫青少年的成長模式。 社交媒體標榜打造個人身份，由以前限制140個文字內的宣洩，到後來流行發布個人網誌、主打照片配一句標題式的分享，到現在無處不見的短視頻。這一系列的演變，只不過是短短20年的光景。

社交媒體，已經由當初為了認識朋友，演變成一種超級的商業模式。成千上萬的生產商、廣告商、各種跑道的網紅，賴以為生。年輕一代渴望被看見，唯有用盡各種方法務求突圍而出，希望成功博取流量，分一杯羹。 現在，醫學生界已經有不少網絡紅人，透過記錄學生生活，讓更多人認識學醫之路的甜酸苦辣。分享生活本質上是好事，能讓正在考慮自己是否適合讀醫的學生們，或已經在讀的師弟師妹們，作個榜樣和參考。但慢慢地，當博主變成一份職業時，每日要考慮到出片、剪片、上字幕，甚至「帶貨」時，這將花費大量的時間和精神，成為學習以外一項龐大的責任。無論你的看法和立場如何，這個現象已經成為全球一種新的生活狀態，一班活力滿滿的醫學生固之然能為醫學院打響知名度，亦同時讓年輕人建立自信(甚至事業)，滿足內心渴望得到鎂光燈下的熱度。

但畢竟，醫療行業仍有其不可抵觸的底線——那就是病人的私隱。醫院範圍裡，處處都有病人或病人資料，如果在醫院上學期間全程錄影拍攝的話，很容易一不留神就會記錄到病人的資料。即使有意無意的情況下被上傳網絡，都有機會觸犯法律，雙方亦因此蒙受傷害。