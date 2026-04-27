戰爭往往是殘酷的，但對於受重傷等待被救援的士兵來說，那種絕望和痛苦，可能比死亡更難以忍受。在十八世紀末，法國軍醫多明尼克‧讓‧拉雷(Dominique Jean Larrey)發現戰場上許多傷兵因未能及時接受治療而喪命，於是研發了備有急救藥物，並能駕馭崎嶇地勢的輕盈馬車，名為飛行救護車(Ambulances Volantes)。另外，拉雷採用了傷勢分流的制度(而非依據軍階、社會地位或國籍)，這些改進大大縮短了等待救治的時間並減少了死亡率，奠定了現代醫學的院前救護服務。

其後200多年的發展中，軍事醫療技術逐漸推廣至民間，出現了民間的救護車和救護人員。如今，在救護車上看到的生命之星，象徵救援者的六項緊急任務── 1)了解現場，確認傷病者並作出評估；2)作出相應的醫療報告；3)立即進行急救；4)提供現場處理；5)運送傷病者到醫院，並在途中提供醫學上的照顧；以及6)運送到有適切專科的醫療機構接受進一步的治療。