戰爭往往是殘酷的，但對於受重傷等待被救援的士兵來說，那種絕望和痛苦，可能比死亡更難以忍受。在十八世紀末，法國軍醫多明尼克‧讓‧拉雷(Dominique Jean Larrey)發現戰場上許多傷兵因未能及時接受治療而喪命，於是研發了備有急救藥物，並能駕馭崎嶇地勢的輕盈馬車，名為飛行救護車(Ambulances Volantes)。另外，拉雷採用了傷勢分流的制度(而非依據軍階、社會地位或國籍)，這些改進大大縮短了等待救治的時間並減少了死亡率，奠定了現代醫學的院前救護服務。
其後200多年的發展中，軍事醫療技術逐漸推廣至民間，出現了民間的救護車和救護人員。如今，在救護車上看到的生命之星，象徵救援者的六項緊急任務── 1)了解現場，確認傷病者並作出評估；2)作出相應的醫療報告；3)立即進行急救；4)提供現場處理；5)運送傷病者到醫院，並在途中提供醫學上的照顧；以及6)運送到有適切專科的醫療機構接受進一步的治療。
目前香港除了消防處、聖約翰救傷隊、醫療輔助隊和醫管局等提供的免費緊急及非緊急救護服務外，亦開始有「合法持牌」的私人救護團隊，提供點對點轉院及護送服務。隨著政府進一步鼓勵大灣區內的跨境醫療運送，私人救護車有望滿足更大的服務需求，同時能減輕公營醫療的負擔，亦為院前救護服務行業提供更廣闊的發展空間。
作者為香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院急症醫學系臨床助理教授張志鍵醫生