逃離運動後疼痛：跑者恢復全攻略

馬拉松是一項對身體要求極高的耐力運動，賽後的恢復過程至關重要。許多跑者在比賽後會感到肌肉痠痛，通常在比賽後的第二天達到高峰，全面恢復可能需要5到7天。若不妥善處理痠痛，急於回到訓練，可能會導致傷害和影響未來的運動表現。

要快速有效地恢復體力，可以採取以下幾個方法：

1. 休息與補水：充分休息是關鍵。建議賽後至少休息48小時，並確保每日攝取足夠水分，幫助身體排除代謝產物，促進修復。

2. 冰敷與壓縮：運動後可對腫脹部位進行冰敷，以減少發炎和疼痛。冷熱交替的浸浴可刺激血液循環，促進肌肉恢復。壓縮裝備(如壓縮襪)能促進血液循環，減少肌肉疲勞，特別對腿部有幫助。