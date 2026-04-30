產婦在產褥期內發生的與分娩或產褥有關的疾病，稱為產後病。從胎盤娩出至產婦全身各器官，除乳腺外恢復至孕前狀態的一段時期，一般約需6周。婦人以血為本，血常不足，氣亦無餘。由於分娩時造成產創及出血，使產婦元氣受損，外易感受六淫之邪，內易傷於七情飲食，導致產後沖任受損，氣血運行失常，形成多虛多瘀特點。
從臨床看，分氣虛、血瘀、血熱3類，三者往往相兼為患，難以分開。氣虛型以產婦素體虛弱，產時失血耗氣，產後操勞過早勞倦傷脾；血瘀型以宿血瘀滯，產後感寒與血相結，情志不暢，肝氣鬱結，血瘀氣虛運血無力；血熱型以素體陰虛，因產失血傷津，產後過食辛燥，感受熱邪，肝鬱化火。
中醫治療調和氣血為主，宜平和之劑。應抓住產後「多虛多瘀」的特點，治療上應著重補虛和祛瘀。補虛以益氣固腎為主，祛瘀當視瘀積之輕重，選用活血化瘀藥及適當配合氣分藥，使氣行則血行，要注意「補虛不留瘀」、「祛瘀勿傷正」。產後起居方面，注意保暖，避免風寒，飲食宜乎溫熱，不宜貪涼飲冷，由於孕產導致氣血失常，臟腑功能失調所發生的諸多病症，若不重視調理醫治，許多病症會纏綿難癒。因此產後病應積極有效地治療，防其傳變，對女性健康具重大意義。
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作者為香港浸會大學中醫藥學院臨床部二級講師郭小詩博士