我是你的「潤滑劑」，妳是我的「偉哥」

張生與張太(化名)這對三十出頭的年輕夫婦，步入輔導室時，伴隨著一股近乎窒息的繃緊。他們結婚3年，自從決定要「造人」開始，性生活便淪為一項「按時間表行事」的沉重又乏味的任務。 張生一臉沮喪地描述那種感覺如考場失利般的挫敗感：平時獨自自慰時，陰莖的反應明明堅實得很，但每到關鍵時刻，兩人擺好姿勢準備進入的那一刻，它就像是突然洩了氣，瞬間軟化下來。即使他焦急地揉按補救，硬度勉強回升，但只要稍微轉換身體位置，好不容易凝聚的硬度又隨即消散。

考場與戰場‧當行房變成「交功課」 他嘆氣道：「那種挫敗感真的很深，連身為丈夫的基本本分都做不到。」 坐在一旁的張太眼神流露著心疼與無奈。為了共同的生育計劃，她每次都努力表現得溫柔鼓勵，但其實也一直承受著嚴重的「乾」擾。深入探討後發現，張太其實甚少能進入興奮狀態，身體的自然潤滑功能還未啟動。這3年來，他們一直依賴潤滑劑強行進入，並產生了錯誤結論——以為未能圓房全是男方「軟」的問題，卻忽視了女方興奮度也不足。

「我們一直默默承受壓力，從沒把感受說出來。他說行房像考試，但對我來說，那更像是上戰場。」聽著太太這番自白，張生主動輕輕拍了拍太太的手，仿佛想撫平她心中的委屈。 為了追求效率，他們發展了一套「自助模式」：丈夫覺得只有自己最了解自己的敏感點在那裡，太太也認為自己動手比較快。於是，兩人在床上進入了「平行時空」，沒有對話、沒有眼神，更沒有肢體互動。這種行動上的抽離，反而使房事變得目標導向、機械化運作，徹底剝奪了夫妻的情感連結。

我不是隻發情的倉鼠 我向這對坐得僵硬又沒動力的夫婦說起了倉鼠的故事：「你有養過倉鼠嗎？在野外，倉鼠是獨居的，兩隻湊在一起往往會咬得你死我活。牠們唯一能和平共處的瞬間就是在交配時，雄倉鼠摸進巢穴後便速戰速決，在對方翻臉咬死自己前趕緊離開。為了保命，牠們從不搞甚麼前戲。」 張生聽完笑了：「你是想說，叫我們不要學那逃命的倉鼠？」我點了點頭。 我建議他們試試實踐「五感練習」，將焦點從監察自己的表現(performance)轉回到官能享受(enjoyment)上。在觸覺與視覺上，別再各自修行，要直接挑逗對方的敏感點，在燈光下細味欣賞彼此赤裸的身體。聽覺與嗅覺同樣重要，如試著細聽對方的呻吟與急促呼吸聲，嗅嗅那抹殘留在髮絲上洗頭水的幽香或對方的獨特體香。甚至可以嘗試運用心理聯想，換上性感內衣或透過角色扮演，營造一種被操縱、被戲弄的渴望。當慾望重新連結，身體的硬度與濕潤自然會隨之而來。

張生聽後，帶點埋怨的說道：「可是她就不懂啊！摸來摸去都摸不到重點，讓我火都熄了。」 妳是我的「病」‧也是我的「藥」 我半開玩笑、半帶認真地向他拋出一句：「問題是在你身上啊！」 「她不懂，是因為你教學不力。那是你的身體，感覺長在你身上，沒有你的指引她怎會知道開關在哪？反過來說，如果太太埋怨你技術不好，那也是她的責任，因為她沒有好好『培訓』你。」 張生仍似明非明地追問：「去吃一顆『偉哥』不就簡單地解決了嗎？」

我捉起他們的手疊在一起，對張生說：「她就是你的『偉哥』，回去讓她變成你的藥。」再轉頭對張太說：「他，就是你的潤滑劑。」 張太這下反應很快，笑著對丈夫說：「聽到沒有？你要做我的潤滑劑！我才不要當一隻只想交配、但又想逃命的倉鼠啊！」輔導室裡繃緊的氛圍，終於在笑聲中散去。 歡迎瀏覽家計會性治療網頁，預約我們的服務！ 作者：家計會青少年保健中心輔導督導主任高威頓