85%病人不知的喝酒風險與副作用

《性醫學雜誌》在2019年曾刊登研究報告，發現服用PDE5抑制劑(即「偉哥」、犀利士、賽倍達等)的中、老年病人，多達45.5%有同時喝酒的習慣！但約85%的病人不知道兩者同服的風險。

這項向勃起功能障礙病人進行的研究顯示，病人喝酒的原因，除了休閒、娛樂外，也有較特別的因素：

好奇，試試喝酒對藥效發揮有沒有好處； 希望延長做愛時間； 提高性慾； 朋友建議； 害怕勃起困難，希望酒精可以幫一把。

似乎不少男士以為飲酒有助行房，希望可以「大展雄風」。上星期已提過，酒精其實會降低男士的性功能。