85%病人不知的喝酒風險與副作用

《性醫學雜誌》在2019年曾刊登研究報告，發現服用PDE5抑制劑(即「偉哥」、犀利士、賽倍達等)的中、老年病人，多達45.5%有同時喝酒的習慣！但約85%的病人不知道兩者同服的風險。
這項向勃起功能障礙病人進行的研究顯示，病人喝酒的原因，除了休閒、娛樂外，也有較特別的因素：
好奇，試試喝酒對藥效發揮有沒有好處；
希望延長做愛時間；
提高性慾；
朋友建議；
害怕勃起困難，希望酒精可以幫一把。
似乎不少男士以為飲酒有助行房，希望可以「大展雄風」。上星期已提過，酒精其實會降低男士的性功能。
研究也顯示，受訪者在服用PDE5抑制劑期間喝酒，會令副作用明顯增加。唯一尚幸的是，這研究沒有發現足以影響生命的副作用。
PDE5抑制劑加酒精，到底會產生甚麼副作用？
最重要的副作用是血壓下降。PDE5抑制劑和酒精都會令體內血管擴張；若一同服用，可能令血壓過度下降而產生暈眩、頭重腳輕的感覺，嚴重可致昏倒。
PDE5抑制劑本身的副作用，在飲酒後，出現的機率會增加，嚴重性也可能提升。例如：臉發熱、發紅，頭痛，心悸，甚至摔倒等。
此外，酒精令性功能下降，也就對沖了PDE5抑制劑的藥物作用，令藥物未能發揮應用的效果。
服用PDE5抑制劑，是否絕對不能喝酒？下周談談專家的看法。
(勃起障礙口服藥FAQ之八)