3招助HYROX比賽前放鬆心情

「信諾環球HYROX香港賽」將於5月8日至10日在亞洲國際博覽館舉行，你是不是已經非常緊張？雖然這是正常反應，但亦會影響比賽表現。
作為物理治療師，莊子老師曾遇到不少選手，即使在比賽前訓練充足，身體狀態良好，但到比賽一刻，因為過度緊張而產生以下問題，分別是：
心跳加速，肌肉提早收緊；
判斷力下降，動作失準；
體能提早透支。
深呼吸 賽前冥想 自我鼓勵
所以，今篇便分享3個方法，助大家賽前輕鬆心情。
1. 進行Box Breathing：於比賽前30至60分鐘，進行以下呼吸法4至6次，降低心跳率，穩定情緒：吸氣4秒，閉氣4秒，呼氣4秒，閉氣4秒；
2. 進行5分鐘簡易賽前冥想：大家只需隨便找一個可以坐的地方，便可按著以下3個步驟進行：
第一步：閉眼呼吸1分鐘，放鬆面部，肩膊與雙手；
第二步：用1至2分鐘，想像自己每完成一個比賽環節後的一刻；
第三步：回到當下，深呼吸3次，張開眼睛。
3. 賽前Mindset Reset：賽前不停提醒自己，「訓練已經完成」、「痛苦只是暫時」 、「不需要與別人比較」及「我很強，我已經準備好了。」
希望以上3個方法，能助各位在HYROX比賽中，創下佳績。
倘若各位讀者在運動後或日常生活中出現各類肌肉或關節問題，感到煩惱，歡迎大家以WhatsApp方式向莊子老師查詢哦！
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文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
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