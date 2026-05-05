3招助HYROX比賽前放鬆心情

「信諾環球HYROX香港賽」將於5月8日至10日在亞洲國際博覽館舉行，你是不是已經非常緊張？雖然這是正常反應，但亦會影響比賽表現。

作為物理治療師，莊子老師曾遇到不少選手，即使在比賽前訓練充足，身體狀態良好，但到比賽一刻，因為過度緊張而產生以下問題，分別是：

心跳加速，肌肉提早收緊； 判斷力下降，動作失準； 體能提早透支。

深呼吸 賽前冥想 自我鼓勵

所以，今篇便分享3個方法，助大家賽前輕鬆心情。

1. 進行Box Breathing：於比賽前30至60分鐘，進行以下呼吸法4至6次，降低心跳率，穩定情緒：吸氣4秒，閉氣4秒，呼氣4秒，閉氣4秒；