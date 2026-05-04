認識家族性高膽固醇血症

「醫生，我的孩子一點也不胖，飲食又清淡，為何他的膽固醇會這麼高？」

膽固醇過高並不是只有成年人才有的疾病。隨着愈來愈多青少年出現肥胖問題，近年兒童膽固醇過高的情況也變得常見。但有一群孩童即使體重正常、過着健康的生活，他們的膽固醇依然高企，這班孩子很可能患上家族性高膽固醇血症。

家族性高膽固醇血症是一種遺傳疾病，家庭中若有一人患上此病，近親便有50%機會遺傳同樣疾病。引起家族性高膽固醇血症最常見的原因，是患者的低密度脂蛋白受體出現基因突變，致使「壞膽固醇」在血液中累積。令人擔憂的是，大部分病童並沒有明顯的症狀，少數患者會在皮膚表面出現黃色、輕微隆起的斑塊，這些黃色素瘤大多會出現在眼瞼、手肘、膝蓋或腳跟的關節處，此外眼球角膜邊緣也可能出現灰白色的環狀沉積。