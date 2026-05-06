立夏養脾：猴頭菇南瓜薏米赤小豆湯

立夏養生之要，當以健脾化濕為先。脾為後天之本，主運化水穀精微。若脾氣健運，則氣血生化有源；若濕邪困阻，則清陽不升，濁陰不降，諸症叢生。飲食調攝在此時尤為關鍵，既要避免過食肥甘厚味助濕，又宜選用健脾滲濕之品，以助中焦運化。

今日介紹的猴頭菇南瓜薏米赤小豆湯，正是一道契合時令的養脾佳品。烹調方法簡便：猴頭菇一個，南瓜300克、薏苡仁15克、赤小豆15克、陳皮6克、薑三片、瘦肉300克。

猴頭菇泡發洗淨，撕成細塊；南瓜去皮籽，切成方塊狀；瘦肉切塊汆水待用。薏苡仁、赤小豆洗後先再清水煮，水滾後加入其他材料，文火煲至豆爛湯稠即可。南瓜易熟糜，我喜歡先放一半，在最後30分鐘再入另一半。有時也會連皮煮，免得那些喜歡食南瓜的人，因為瓜煮得太糜找不到而埋怨。