「五勞七傷」——這個自帶武俠色彩的詞語，其實源自中醫經典，時至今日，它們仍以「亞健康」的形態，在你我身體中上演。

《黃帝內經》提到：「久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，是謂五勞所傷。」上班用電腦，下班滑手機，用眼過度損耗肝血，眼睛當然乾澀模糊；假期一覺睡到中午，氣機不通暢，反而更提不起精神；從早坐到晚，脂肪堆積、手腳乏力，是脾胃失於運化；長期站立，傷骨損腎，腰痠膝軟、足跟疼痛隨之而來；過度運動出現抽筋、腱鞘炎，則屬經筋受損。