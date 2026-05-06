「五勞七傷」——這個自帶武俠色彩的詞語，其實源自中醫經典，時至今日，它們仍以「亞健康」的形態，在你我身體中上演。
《黃帝內經》提到：「久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，是謂五勞所傷。」上班用電腦，下班滑手機，用眼過度損耗肝血，眼睛當然乾澀模糊；假期一覺睡到中午，氣機不通暢，反而更提不起精神；從早坐到晚，脂肪堆積、手腳乏力，是脾胃失於運化；長期站立，傷骨損腎，腰痠膝軟、足跟疼痛隨之而來；過度運動出現抽筋、腱鞘炎，則屬經筋受損。
而《諸病源候論》中的「七傷」，用現代場景還原——自助餐後腹脹難消，是「大飽傷脾」；氣到頭痛、血壓飆升，是「大怒氣逆傷肝」；健身時追求大重量，或貪涼席地而坐，隔天腰痠不已，屬「強力舉重、久坐濕地傷腎」；恣飲冰水後連連咳嗽，是「形寒飲冷傷肺」。心情焦慮，心慌失眠，為「憂愁思慮傷心」；換季反覆感冒，是「風雨寒暑傷形」；長期不安，漸覺記憶力變差，興致缺缺，便是「大恐懼不節傷志」。
五勞傷在「久」，七傷傷在「過」，合起來便是中醫留給現代人最樸素的養生智慧：凡事過猶不及，懂得節制與平衡，身體才能長久安泰。
作者為香港防癆會—香港大學中醫診所曁教研中心(南區)註冊中醫師楊善喬