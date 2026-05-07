焦慮的無聲訊號：細心觀察身體提醒(上)

在現代社會，焦慮已成為普遍的心理狀態。人們常常把焦慮與緊張、不安、心慌或失眠聯繫，但其實焦慮還會透過一些細微的身體訊號悄然顯現。從中醫角度看，焦慮和身體氣血與臟腑功能失調有關。過度的思慮、憂愁、恐懼會擾亂氣機，損傷臟腑，尤其與心、肝、脾三臟關係最為密切。這些反應提醒我們心理壓力正在影響身心，需要及時調整，才能維持健康。
眼睛的壓力訊號
不自覺地頻繁眨眼、用力閉眼，除了是眼睛乾澀或疲勞，也可能是焦慮帶來的繃緊表現。中醫認為眼睛的狀態與「肝」的功能相關。當肝氣鬱結時，人便容易感到焦躁，並伴隨眼部不適。這些不經意的小動作，正是身體在無聲地表達情緒，提醒我們需要適當紓緩情緒。
手指與腳趾的輕微顫動
長期處於「戒備」狀態，手指或腳趾可能不自主地顫抖。如排除病理性震顫，這很可能是壓力下的身體反應。在中醫看來，這種現象可能是氣血不足或肝風內動的表現，提醒我們需要有充足的休息與調養，幫助氣血運行，以平衡身心。
焦慮的身體表現不僅限於明顯症狀，更藏在眨眼、顫抖這些細微處。下期專欄再與大家分享更多焦慮的無聲訊號及簡單自我調整方法。
(以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。)
作者為香港浸會大學中醫藥學院臨床部助理講師陳諾怡