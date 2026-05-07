焦慮的無聲訊號：細心觀察身體提醒(上)

在現代社會，焦慮已成為普遍的心理狀態。人們常常把焦慮與緊張、不安、心慌或失眠聯繫，但其實焦慮還會透過一些細微的身體訊號悄然顯現。從中醫角度看，焦慮和身體氣血與臟腑功能失調有關。過度的思慮、憂愁、恐懼會擾亂氣機，損傷臟腑，尤其與心、肝、脾三臟關係最為密切。這些反應提醒我們心理壓力正在影響身心，需要及時調整，才能維持健康。

眼睛的壓力訊號

不自覺地頻繁眨眼、用力閉眼，除了是眼睛乾澀或疲勞，也可能是焦慮帶來的繃緊表現。中醫認為眼睛的狀態與「肝」的功能相關。當肝氣鬱結時，人便容易感到焦躁，並伴隨眼部不適。這些不經意的小動作，正是身體在無聲地表達情緒，提醒我們需要適當紓緩情緒。