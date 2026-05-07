上月初，美國食品藥物管理局核准口服減重藥物orforglipron。相比減肥針tirzepatide，口服減肥丸有甚麼好處？首先，相比每周一次注射的減肥針，每日一粒的減肥丸對某些怕打針的病人來說已是一大好處；而且orforglipron可以隨餐服用，毋須有關飲食或飲水的嚴格空腹限制。Tirzepatide等市面上的第二代減肥針，核心技術是結合了GLP-1(類升糖素胜肽-1)與GIP(葡萄糖依賴性促胰島素多肽)的「雙重受體促效劑」，前者抑制食慾延緩胃排空，後者促進脂肪分解。至於口服的orforglipron，主要成分只有第一代減肥針的GLP-1受體促效劑，技術革新之處是非蛋白質鏈，而是一種化學合成的非肽類小分子，因此在胃腸道的吸收較為穩定。至於減重功效，研究報告《Orforglipron, an Oral Small-Molecule GLP-1 Receptor Agonist for Obesity Treatment》顯示：A total of 3,127 patients underwent randomization. The mean change in body weight from baseline to week 72 was -7.5% (95% confidence interval [CI], -8.2 to -6.8) with 6mg of orforglipron, -8.4% (95% CI, -9.1 to -7.7) with 12mg of orforglipron, and -11.2% (95% CI, -12.0 to -10.4) with 36mg of orforglipron, as compared with -2.1% (95% CI, -2.8 to -1.4) with placebo (P<0.001 for all comparisons with placebo).

當中接受高劑量的病人，54.6%減重超過10%，36.0%減重超過15%，18.4%減重超過20%。於是，新減肥丸減重功效與第一代減肥針相若，卻比不上第二代減肥針。價格方面，減肥丸比減肥針有優勢，尤其對於沒有保險分擔開支的病人。最後是肝損傷風險，一星期前的不良事件報告有待進一步調查，但其他GLP-1受體促效劑也曾出現過類似情況，不普遍，而藥物標籤已提醒「not recommended for use in patients with severe hepatic impairment」。

(在服用任何藥物作體重控制用途前，應先諮詢醫護人員的意見。)