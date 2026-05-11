奪命蒟蒻果凍的警示：齊學呼吸道哽噎預防與急救

在兒童深切治療部(PICU)的工作中，呼吸道異物阻塞(foreign body airway obstruction)的病例並非罕見，且發生得突然，時常令人措手不及。

預防是應對哽噎的第一道防線。有些具備哽噎風險的食物，包括蒟蒻果凍、葡萄和魚蛋等細小圓形的食物、果仁和硬糖等堅硬的食品、難以咀嚼或具壓縮性的糯米糍和棉花糖、含有碎骨的肉類、以及厚稠糊狀的花生醬，若兒童未能充分咀嚼或試圖整口吞下，均存在高度的窒息風險。

蒟蒻果凍的表面光滑且不易在口中融化，當被吸入口中食用時，可滑向口腔後部，阻塞呼吸道。