奪命蒟蒻果凍的警示：齊學呼吸道哽噎預防與急救

在兒童深切治療部(PICU)的工作中，呼吸道異物阻塞(foreign body airway obstruction)的病例並非罕見，且發生得突然，時常令人措手不及。
預防是應對哽噎的第一道防線。有些具備哽噎風險的食物，包括蒟蒻果凍、葡萄和魚蛋等細小圓形的食物、果仁和硬糖等堅硬的食品、難以咀嚼或具壓縮性的糯米糍和棉花糖、含有碎骨的肉類、以及厚稠糊狀的花生醬，若兒童未能充分咀嚼或試圖整口吞下，均存在高度的窒息風險。
蒟蒻果凍的表面光滑且不易在口中融化，當被吸入口中食用時，可滑向口腔後部，阻塞呼吸道。
香港政府已修訂法例，由2026年4月1日起，禁止高度或闊度不超過45毫米的迷你杯裝蒟蒻果凍在香港出售。
建立良好的進食習慣至關重要：
•避免在說話、大笑或跑動時進食，以免影響吞嚥協調 。
•切勿直接從包裝吸食小杯裝蒟蒻果凍。
•應把蒟蒻果凍切成小塊，並用匙羹進食。
•確保孩子在進食時細嚼，吞嚥後才吃下一口。
當意外發生時，施救者必須先判斷哽噎程度。若患者無法發聲、面色轉青或呼吸困難，則屬嚴重哽噎，必須立即行動。
•施救者若發現患者無意識、無呼吸或無正常呼吸(瀕死呼吸)，應立即啟動緊急應急系統(撥打999)，並進行心肺復甦法(CPR)。
•在每次人工呼吸前，檢查口中是否有可見異物。
•嚴禁在看不見異物的情況下，用手指伸入患者喉嚨「盲目挖喉」(blind finger sweep)，這可能會將異物推得更深或造成喉部受損。
除了落實日常食物預防措施之外，掌握急救技巧也是幫助他人的關鍵。希望透過公眾教育和法例，這類不幸事件能減少，讓孩子都能平安健康地成長。
作者為港大醫學院臨床醫學學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授周展盈醫生