5招助HYROX賽後盡快恢復

一連幾日的香港HYROX盛事，剛先完結，先賀喜各位有份參與的讀者，終於完成一項成就挑戰。相信，在這個活動中，大家也加深了對自己身體的了解。

接下來，莊子老師便分享一些進行運動大賽後，協助身體復原方法。分為5方面，分別是：補水、補充營養、肌肉恢復、睡眠及心理重設。

1. 補水：大家可於賽後飲一些電解質飲品，如有需要，可每15分鐘飲一次。之後，留意個人尿液顏色，淡黃色代表補水足夠，深黃色便需繼續補水。注意：運動後飲用極寒飲品，可誘發腸胃抽筋。