5招助HYROX賽後盡快恢復

一連幾日的香港HYROX盛事，剛先完結，先賀喜各位有份參與的讀者，終於完成一項成就挑戰。相信，在這個活動中，大家也加深了對自己身體的了解。
接下來，莊子老師便分享一些進行運動大賽後，協助身體復原方法。分為5方面，分別是：補水、補充營養、肌肉恢復、睡眠及心理重設。
1. 補水：大家可於賽後飲一些電解質飲品，如有需要，可每15分鐘飲一次。之後，留意個人尿液顏色，淡黃色代表補水足夠，深黃色便需繼續補水。注意：運動後飲用極寒飲品，可誘發腸胃抽筋。
2. 補充營養：食物方面，可進食香蕉、乳酪及蛋白奶昔。碳水與蛋白的理想比例是3:1。同時，盡量避免吃高脂食物。
3. 肌肉恢復：賽後可即時冷敷10至15分鐘，以減少出現急性發炎反應。大家亦可進行輕度靜態拉筋，每組動作維持30至45秒。注意：避免賽後立即進行按摩，建議需等24小時後才進行。
為成功喜悅 與戰友慶祝
4. 睡眠：睡眠是恢復身體機能的最有效方法，最理想的睡眠時間是9小時的深度睡眠。建議入睡前，盡量不要進行令人情緒緊張活動，室溫維持於18至20度可加速入睡。
5. 心理重設：大家可以寫下比賽感想，例如3件值得自己驕傲的事件。對於不完美地方，需接受放下。然後，與戰友一起慶祝。
倘若各位讀者在運動後或日常生活中出現各類肌肉或關節問題，感到煩惱，歡迎大家以WhatsApp方式向莊子老師查詢哦！
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文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
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