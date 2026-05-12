常見阻塞原因包括過度揉眼、眼部過敏導致頻繁抓癢，以及不良衛生習慣(如用髒手觸摸眼睛)。只有當炎症環境適合細菌生長時，才可能出現繼發性細菌感染，表現為紅腫、疼痛或膿點。

眼瘡主要因眼瞼邊緣的油脂腺(瞼板腺)阻塞所致。這些腺體分泌油脂幫助淚液滋潤眼球，當腺體堵塞，油脂積聚便會引起局部炎症，形成眼瘡。初期多為無菌性炎症，並非直接由細菌感染引起。

眼瘡(麥粒腫)是常見眼部問題，許多人第一時間想到用抗生素眼藥水，但了解其真正成因與正確處理，才能有效治療並預防復發。

初期治療重點在消炎與疏通腺體，而非一開始就用抗生素。推薦方法包括：每天3至4次熱敷，每次10至15分鐘(溫水約40至45℃)，促進血液循環幫助疏通；用溫和清潔液輕洗眼瞼，去除多餘油脂；切勿自行擠壓，以免炎症擴散。若出現膿點，醫生才會處方抗生素眼藥水或藥膏。

預防比治療更重要。父母應幫助孩子減少揉眼習慣，特別在手未洗淨時；若有過敏性結膜炎，須控制痕癢避免抓撓；養成勤洗手、避免手觸眼睛的習慣；同時保持均衡飲食與充足睡眠，提升免疫力。