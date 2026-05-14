焦慮的無聲訊號：細心觀察身體提醒(下)

上星期專欄提到，焦慮會透過一些細微的身體訊號悄然顯現，例如不自覺地頻繁眨眼、手指或腳趾不自主地顫抖。除此之外，還有甚麼反應提醒我們心理壓力正在影響身心？

睡眠中的不自主動作

壓力大時，不僅難以入睡，還可能整夜翻身頻繁，甚至伴隨輕微抽動。這些表現反映心神不寧的狀態，可能是思慮過度導致心脾兩虛，或情緒鬱結引發肝鬱化火。焦慮正影響身體的自然休息，我們需要調整生活節奏與心理狀態，以改善睡眠品質。

許多人都有夜間磨牙的困擾，這其實是身體在無意識中釋放焦慮和緊張的方式。在中醫理論中，磨牙多因肝火旺盛或脾胃失調所致，提醒我們需要疏肝理氣，並留意情緒的調節與消化系統的保養。