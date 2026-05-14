焦慮的無聲訊號：細心觀察身體提醒(下)

上星期專欄提到，焦慮會透過一些細微的身體訊號悄然顯現，例如不自覺地頻繁眨眼、手指或腳趾不自主地顫抖。除此之外，還有甚麼反應提醒我們心理壓力正在影響身心？
睡眠中的不自主動作
壓力大時，不僅難以入睡，還可能整夜翻身頻繁，甚至伴隨輕微抽動。這些表現反映心神不寧的狀態，可能是思慮過度導致心脾兩虛，或情緒鬱結引發肝鬱化火。焦慮正影響身體的自然休息，我們需要調整生活節奏與心理狀態，以改善睡眠品質。
許多人都有夜間磨牙的困擾，這其實是身體在無意識中釋放焦慮和緊張的方式。在中醫理論中，磨牙多因肝火旺盛或脾胃失調所致，提醒我們需要疏肝理氣，並留意情緒的調節與消化系統的保養。
外在支持的重要
焦慮往往難以言說，此時朋友與家人的細心觀察與陪伴便格外重要。當你發現身邊的人頻繁眨眼、顫抖或睡眠不安，或許這正是他們身體發出的求助訊號。適時的關心與理解，不僅能減輕對方的孤獨感，更能帶來溫暖的安慰。
四項簡單自我調整方法
•深呼吸：慢慢吸氣、吐氣，重複多次，助於疏通氣機，平復緊張情緒。
•規律睡眠：固定作息時間。盡量在晚上11點前入睡 ，並營造舒適良好的睡眠環境。
•適度運動：散步、瑜伽或伸展運動，有助疏肝理氣，促進氣血流通，釋放多餘壓力。
•飲食調理：避免辛辣、油膩和生冷的食物，以免加重身體負擔。
•尋求支持：與親友敞開心扉傾訴，或考慮尋求專業人士協助。
焦慮的身體表現不僅限於明顯症狀，更藏在眨眼、顫抖、睡眠不穩與磨牙這些細微處。學會辨識這些「無聲的求救訊號」，並給予自己和他人適當的支持，是紓緩焦慮、走向健康的關鍵一步。
(以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。)
作者為香港浸會大學中醫藥學院臨床部助理講師陳諾怡