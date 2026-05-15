打造孩子專屬情緒「充電站」

近年大受歡迎的「感官巴士」或「感知閣」，核心源自職業治療的「多感官環境」。其目的並非單純娛樂，而是為大腦提供規律且可控的空間，進行感官調節與放鬆。

現代孩子面對密集的課業與環境噪音，大腦極易「感官超載」。孩子發脾氣往往不是因為調皮，而是環境刺激超出了負荷。家長毋須昂貴設備，也能在家打造一個專屬的「冷靜角」，利用感官元素協助孩子自我調節，效果往往比說教更直接。

家中設立「冷靜角」指南

1.選擇安靜角落，利用小帳篷、床簾或大紙箱搭建。這能有效減少視覺雜亂，讓大腦獲得暫時的隔離。