打造孩子專屬情緒「充電站」

近年大受歡迎的「感官巴士」或「感知閣」，核心源自職業治療的「多感官環境」。其目的並非單純娛樂，而是為大腦提供規律且可控的空間，進行感官調節與放鬆。
現代孩子面對密集的課業與環境噪音，大腦極易「感官超載」。孩子發脾氣往往不是因為調皮，而是環境刺激超出了負荷。家長毋須昂貴設備，也能在家打造一個專屬的「冷靜角」，利用感官元素協助孩子自我調節，效果往往比說教更直接。
家中設立「冷靜角」指南
1.選擇安靜角落，利用小帳篷、床簾或大紙箱搭建。這能有效減少視覺雜亂，讓大腦獲得暫時的隔離。
2.放置豆袋椅、大靠枕或重力氈讓孩子包裹身體。本體覺輸入能釋放神經系統的安定訊號。此外，準備壓力球或不同紋理的布料，讓孩子透過手部動作分散焦慮。
3.對於聲音敏感的孩子，可預備降噪耳罩或白噪音。放置瑜伽球讓孩子緩慢規律地搖晃，有助於尋回平衡感與節奏感。
4.放置計時沙漏，引導孩子：「我們在這裡休息到沙漏滴完，心平氣和後再出來。」
家長應在孩子情緒平靜時，先帶他們到「冷靜角」熟悉空間。要讓孩子明白，當感到煩躁或疲累時，那是一個安全的重整空間，讓孩子學習主動調節情緒的基地，絕非懲罰性的隔離區。
每個孩子的感官需求都是獨一無二。若孩子情緒起伏頻繁、對微小刺激反應過度，除了設立「冷靜角」，建議尋求職業治療師進行全面的感覺統合評估，更精確地找出孩子的感官需求，量身訂造專屬「感官方案」，讓孩子更自然地學會掌控情緒。
本會屬下尖沙咀基佑綜合健康中心設有感覺統合評估及訓練，由註冊職業治療師主理，歡迎透過WhatsApp 5965 9813查詢詳情及預約。
作者為香港中華基督教青年會註冊職業治療師鍾采諭