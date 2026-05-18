無論你是處於手忙腳亂中的新手期父母，還是正期待迎接小生命，希望這篇分享可以帶來溫暖的實用資訊和幫助。
袋鼠式護理(Kangaroo Care，簡稱KC)是一種簡單而溫柔的親子方式──父或母脫去上衣，讓只穿尿片的初生兒貼在自己赤裸的胸前，再用布輕輕固定好。這份肌膚相親的擁抱，能讓寶寶感受到你的心跳、呼吸和體溫，彷彿回到最熟悉、最安全的環境裡。世界衛生組織(WHO)已把這項護理列為標準做法。
研究顯示，袋鼠式護理能有效穩定寶寶的心率、呼吸和體溫，幫助寶寶睡得更安穩，也能減少低體溫和感染的風險，甚至降低住院期間約25%至32%的死亡風險。對早產兒來說，這種護理效果特別明顯，能促進體重增長和腦部發育。即使是足月健康的寶寶，一樣能從中受益，讓情緒更穩定、親子關係更親密。
居家實踐小貼士
‧最佳時機：餵奶前後或睡前；
‧舒適姿勢：坐在有靠背的椅子或半躺在床上，穿寬鬆的前開衣物。室溫保持22至24℃。
‧時間建議：從每天2至3次、每次20至30分鐘開始，慢慢增加到每天累積1至2小時以上，寶寶熟睡時可以延長時間。
‧小技巧：邊做邊輕聲和寶寶說話、哼唱熟悉的歌謠，或用指腹輕輕撫摸他的背部和小手，很多寶寶會因為聽到父母的心跳而更快放鬆入睡。
‧注意事項：確保寶寶頭部側向一邊、鼻子和嘴巴不被遮蓋，呼吸順暢。如果寶寶出現不適、呼吸急促或體溫變化，請立即停止並諮詢醫生。
此外，也可以試試「手握擁抱」──以一隻手輕托寶寶的頭，另一隻手輕輕抱住他的小腳。這些簡單的互動，能給寶寶滿滿的安全感。袋鼠式護理用最樸實的方式，把專業照顧和父母最真切的愛結合在一起。最好的陪伴，往往來自最自然的擁抱──把寶寶抱近一點，用你的心跳告訴他：「我們在這裡，一起慢慢長大。」
作者為港大醫學院臨床醫學學院兒童及青少年科學系客座臨床副教授文爾琳醫生