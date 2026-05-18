無論你是處於手忙腳亂中的新手期父母，還是正期待迎接小生命，希望這篇分享可以帶來溫暖的實用資訊和幫助。

袋鼠式護理(Kangaroo Care，簡稱KC)是一種簡單而溫柔的親子方式──父或母脫去上衣，讓只穿尿片的初生兒貼在自己赤裸的胸前，再用布輕輕固定好。這份肌膚相親的擁抱，能讓寶寶感受到你的心跳、呼吸和體溫，彷彿回到最熟悉、最安全的環境裡。世界衛生組織(WHO)已把這項護理列為標準做法。

研究顯示，袋鼠式護理能有效穩定寶寶的心率、呼吸和體溫，幫助寶寶睡得更安穩，也能減少低體溫和感染的風險，甚至降低住院期間約25%至32%的死亡風險。對早產兒來說，這種護理效果特別明顯，能促進體重增長和腦部發育。即使是足月健康的寶寶，一樣能從中受益，讓情緒更穩定、親子關係更親密。