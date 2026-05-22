咖啡是很多人每天必喝的飲品。有些男士關注到咖啡與性功能的關係。
有病人會問：咖啡喝多了，會不會影響性功能？會變差嗎？
也有病人問：如果我吃藥(治療勃起功能障礙的PDE5抑制劑)，同時喝咖啡，會不會更加「勁」？
比較冷靜的病人會問：服食PDE5抑制劑時，可以喝咖啡嗎？
野生咖啡原有超過130個物種，但成為經濟作物的不過是其中三數種；咖啡原產於非洲和亞洲熱帶地區，但現已成為世上最廣泛流行的軟性飲品之一。它是把咖啡植物的種子，經過烘焙、磨粉後再沖泡製成的飲料。
一杯香醇的咖啡，含有上千種化學物質，主要為以下三大類：
有提神作用的咖啡因；
具抗氧化能力的綠原酸；
烘焙時產生的芳香化合物。
當中咖啡因是最常被提及的健康課題。咖啡因是一種中樞神經系統興奮劑，它如何影響大腦的運作？
咖啡因的分子結構，與人體內一種化學物質「腺苷(Adenosine)」非常相似。腺苷是人體細胞「吃」了食物後剩下的空盤子。在我們清醒時，腺苷在體內不斷累積，成為「疲勞計時器」；直等到我們睡覺時，空盤子才會被回收再用。
大腦有一種「腺苷受體」，在與「腺苷」結合後，會令神經活動減慢，使人產生倦意，慢慢讓人想睡覺。咖啡因能夠偽裝成腺苷，像「爭凳仔」般搶先與受體結合，令大腦減少接收疲倦訊號。
因此，咖啡因有以下功能：
可以提神醒腦；
提高警惕性；
令人情緒激昂；
減輕睡意；
減低痛楚，緩解或壓抑疼痛；
增加肌肉耐受度，提升運動效能；
促進新陳代謝，幫助燃脂；
提升血壓，加速心跳。
下周續談。
(勃起障礙口服藥FAQ之十)