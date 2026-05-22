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健康
出版：2026-May-22 12:30
更新：2026-May-22 12:30
葉醫晉語: 葉維晉醫生

咖啡與性功能

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咖啡與性功能
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咖啡是很多人每天必喝的飲品。有些男士關注到咖啡與性功能的關係。

有病人會問：咖啡喝多了，會不會影響性功能？會變差嗎？

也有病人問：如果我吃藥(治療勃起功能障礙的PDE5抑制劑)，同時喝咖啡，會不會更加「勁」？

比較冷靜的病人會問：服食PDE5抑制劑時，可以喝咖啡嗎？

野生咖啡原有超過130個物種，但成為經濟作物的不過是其中三數種；咖啡原產於非洲和亞洲熱帶地區，但現已成為世上最廣泛流行的軟性飲品之一。它是把咖啡植物的種子，經過烘焙、磨粉後再沖泡製成的飲料。

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一杯香醇的咖啡，含有上千種化學物質，主要為以下三大類：

  1. 有提神作用的咖啡因；

  2. 具抗氧化能力的綠原酸；

  3. 烘焙時產生的芳香化合物。

當中咖啡因是最常被提及的健康課題。咖啡因是一種中樞神經系統興奮劑，它如何影響大腦的運作？

咖啡因的分子結構，與人體內一種化學物質「腺苷(Adenosine)」非常相似。腺苷是人體細胞「吃」了食物後剩下的空盤子。在我們清醒時，腺苷在體內不斷累積，成為「疲勞計時器」；直等到我們睡覺時，空盤子才會被回收再用。

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大腦有一種「腺苷受體」，在與「腺苷」結合後，會令神經活動減慢，使人產生倦意，慢慢讓人想睡覺。咖啡因能夠偽裝成腺苷，像「爭凳仔」般搶先與受體結合，令大腦減少接收疲倦訊號。

因此，咖啡因有以下功能：

  • 可以提神醒腦；

  • 提高警惕性；

  • 令人情緒激昂；

  • 減輕睡意；

  • 減低痛楚，緩解或壓抑疼痛；

  • 增加肌肉耐受度，提升運動效能；

  • 促進新陳代謝，幫助燃脂；

  • 提升血壓，加速心跳。

下周續談。

(勃起障礙口服藥FAQ之十)

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