咖啡是很多人每天必喝的飲品。有些男士關注到咖啡與性功能的關係。

有病人會問：咖啡喝多了，會不會影響性功能？會變差嗎？

也有病人問：如果我吃藥(治療勃起功能障礙的PDE5抑制劑)，同時喝咖啡，會不會更加「勁」？

比較冷靜的病人會問：服食PDE5抑制劑時，可以喝咖啡嗎？

野生咖啡原有超過130個物種，但成為經濟作物的不過是其中三數種；咖啡原產於非洲和亞洲熱帶地區，但現已成為世上最廣泛流行的軟性飲品之一。它是把咖啡植物的種子，經過烘焙、磨粉後再沖泡製成的飲料。