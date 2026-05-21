哪類兒童癲癇 適合中醫針灸治療？

怎麼樣的癲癇病患更適合搭配中醫針灸治療呢？現代研究表明，針灸與中藥具有減少癲癇發作的頻率、次數和嚴重程度、減輕西藥副作用、防治共病(發育遲緩等)等作用。

其中，出現以下幾種情況的癲癇病兒，更適合配合中藥內服、針灸(耳穴、穴位埋線)、艾灸治療：

一是難治型癲癇：癲癇患兒在服用2種以上的抗癲癇藥物後，或手術等治療方法，仍無法有效控制癲癇發作的情況。中醫可作為輔助，提升療效。

二是西醫治療副作用明顯者：抗癲癇藥物副作用有嗜睡疲倦、頭暈頭昏、步態不穩、注意力不集中、記憶減退、食慾不振、情緒波動(如焦慮抑鬱)等問題。如果患兒覺藥物的副作用明顯或影響到日常生活，中醫針灸可緩解這些不適。