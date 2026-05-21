研究發現，新型減重藥物(包括GLP-1受體促效劑如semaglutide，雙重促效劑tirzepatide，以及三重促效劑retatrutide)能使超重或肥胖成人達成15%至24%的顯著體重減輕(約15至26公斤)，同時改善血壓、血脂、血糖等心血管代謝指標。然而，這些藥物在減重的同時，也會造成明顯瘦體重(lean mass，主要為肌肉)流失，平均約10%或6公斤，相當於10年或以上的人類老化過程。

兩宗關於減肥針的新聞：其一，內地傳媒報道，一些包裝華麗的「網紅減肥針」竟來自山寨廠，有人打完嘔血進醫院搶救，更有人因此肝腎功能衰竭；其二，美國傳媒報道，最新研究顯示減肥針一類藥物減脂同時，也可能導致肌肉量快速流失，如同身體機能短時間內「老了10歲」。假藥當然要小心，真藥的副作用亦不應忽視。奇怪，美國主流傳媒的忽然報道有誇大成分。兩年多前，我已在本欄發表的《減磅不是減肌肉》提醒過大家，減肥針有效降低體重的同時亦可導致大量肌肉流失，因此正確使用須醫生處方同時配合充足的蛋白質攝取和適當的運動。之後我還補充，節食等其他減肥方法，同樣會導致肌肉流失，比例上減肥針導致肌肉流失的程度跟其他減肥方法相若，只是減肥針較其他方法迅速有效，因此肌肉亦難免迅速有效地流失。