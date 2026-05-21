研究發現，新型減重藥物(包括GLP-1受體促效劑如semaglutide，雙重促效劑tirzepatide，以及三重促效劑retatrutide)能使超重或肥胖成人達成15%至24%的顯著體重減輕(約15至26公斤)，同時改善血壓、血脂、血糖等心血管代謝指標。然而，這些藥物在減重的同時，也會造成明顯瘦體重(lean mass，主要為肌肉)流失，平均約10%或6公斤，相當於10年或以上的人類老化過程。
兩宗關於減肥針的新聞：其一，內地傳媒報道，一些包裝華麗的「網紅減肥針」竟來自山寨廠，有人打完嘔血進醫院搶救，更有人因此肝腎功能衰竭；其二，美國傳媒報道，最新研究顯示減肥針一類藥物減脂同時，也可能導致肌肉量快速流失，如同身體機能短時間內「老了10歲」。假藥當然要小心，真藥的副作用亦不應忽視。奇怪，美國主流傳媒的忽然報道有誇大成分。兩年多前，我已在本欄發表的《減磅不是減肌肉》提醒過大家，減肥針有效降低體重的同時亦可導致大量肌肉流失，因此正確使用須醫生處方同時配合充足的蛋白質攝取和適當的運動。之後我還補充，節食等其他減肥方法，同樣會導致肌肉流失，比例上減肥針導致肌肉流失的程度跟其他減肥方法相若，只是減肥針較其他方法迅速有效，因此肌肉亦難免迅速有效地流失。
美媒遲來的報道，其實亦是基於兩年多前的研究《Incretin-Based Weight Loss Pharmacotherapy: Can Resistance Exercise Optimize Changes in Body Composition?》。研究卻沒有分析過肌肉流失以外減肥針如何影響其他生物老化或功能。相反，減肥針對改善血壓、血脂、血糖等心血管代謝指標有明顯作用。