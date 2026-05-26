孩子疱疹感染須盡早處理

很多爸媽以為疱疹(Herpes simplex infection)是大人才會得的病，其實小朋友，包括嬰兒和幼童，也有感染風險。當孩子突然發高燒，同時嘴巴裡、嘴唇或舌頭出現一粒粒小水泡或潰瘍，哭鬧不肯吃東西時，就要提高警覺，這很可能是單純疱疹病毒引起的口腔感染。
這種病毒感染常見表現是高燒加上口腔內多處疼痛性潰瘍。孩子因為嘴巴痛，常常連口水都不敢吞，結果流口水、食慾大減，甚至整天只喝奶或水。看到孩子這麼難受，爸媽心裡都很著急。
如果醫生診斷是疱疹病毒感染，治療的關鍵在於「黃金72小時」。最好在症狀出現後72小時內開始服用抗病毒藥物，效果最明顯。這情況有點像用特敏福治療流行性感冒一樣，愈早用藥，病毒複製受到的抑制就愈強，孩子的發燒和口腔疼痛通常能較快緩解，病程也會縮短。
可惜的是，很多家長帶孩子來看診時已經超過這個黃金時間。這時即使確診疱疹，醫生也不一定會開抗病毒藥物，因為超過72小時後，藥物的效果會明顯減弱，繼續使用可能幫助不大。這並不是醫生不積極，而是要避免孩子吃不必要的藥物。
如果孩子發燒持續不退，或燒到第四、五天還很高，就要小心有沒有繼發性的細菌感染。疱疹病毒把口腔黏膜破壞後，細菌有機會乘虛而入，造成二次感染。這時候醫生會考慮使用抗生素來對付可能的細菌併發症。即使細菌培養報告暫時找不到細菌，但臨床症狀顯示細菌很可能在作怪，醫生還是會根據整體情況決定治療方向。
所以，當孩子出現發燒合併喉嚨出疹或水泡時，爸媽最正確的做法就是盡早帶孩子看醫生。不要自行在藥房買藥塗或吃，也不要以為「只是普通口瘡」而拖延。醫生會根據發病時間、口腔出疹的形態、發燒程度等，判斷是否需要抗病毒藥物、抗生素，或只是支持性治療(多喝水、補充電解質、止痛退燒)。醫生可透過喉嚨採樣作核酸測試，確定是否單純性疱疹感染或其他細菌感染。