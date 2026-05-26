孩子疱疹感染須盡早處理

很多爸媽以為疱疹(Herpes simplex infection)是大人才會得的病，其實小朋友，包括嬰兒和幼童，也有感染風險。當孩子突然發高燒，同時嘴巴裡、嘴唇或舌頭出現一粒粒小水泡或潰瘍，哭鬧不肯吃東西時，就要提高警覺，這很可能是單純疱疹病毒引起的口腔感染。

這種病毒感染常見表現是高燒加上口腔內多處疼痛性潰瘍。孩子因為嘴巴痛，常常連口水都不敢吞，結果流口水、食慾大減，甚至整天只喝奶或水。看到孩子這麼難受，爸媽心裡都很著急。

如果醫生診斷是疱疹病毒感染，治療的關鍵在於「黃金72小時」。最好在症狀出現後72小時內開始服用抗病毒藥物，效果最明顯。這情況有點像用特敏福治療流行性感冒一樣，愈早用藥，病毒複製受到的抑制就愈強，孩子的發燒和口腔疼痛通常能較快緩解，病程也會縮短。