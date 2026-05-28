這些習慣可能已損傷子宮和卵巢？

但我們平常的一些生活習慣，可能會不經意傷害它們。沒有科學的避孕，意外懷孕而去做手術，近期風險包括出血、殘留、感染；遠期還可能有宮腔黏連，不孕不育。次數愈多，風險愈大。長期腹壓增加，如慢性咳嗽、便秘，可能會造成盆底功能障礙、子宮脫垂、尿失禁的風險上升。過度肥胖會增加子宮內膜癌風險。脂肪細胞會產生雌激素，對子宮內膜是一種刺激。相反過度減肥，下丘腦分泌的激素受影響過後可能會進入跌重性閉經，同時伴脫髮、失眠、情緒等問題，不排除造成不可逆的卵巢永久性早衰。

子宮和卵巢是女性的主生殖器，功能關係到女性孕育生命的能力，保養有利於調節激素分泌，延緩衰老。

經常情緒劇烈波動，中樞神經改變就會比較明顯，卵巢功能亦易衰退。長期飲酒的女性，竇卵泡數目減少，卵巢儲備功能下降，引起月經紊亂，因此應減少酒精的攝入。生活方式要合理飲食、適量運動、避免過度勞累和壓力等，以維持身體健康。

中醫認為女性月經，產育及形體變化與天癸、沖脈、任脈的充盛衰退相關，脾主生化氣血、肝主疏泄、腎主精主生殖，肝脾腎三臟與經孕胎產密切相關。如月經失調的根據不同階段用藥，調理整體氣血。育齡期注意月經期保健，避免經期前後受涼。備孕安胎的孕前期調理月經，改善氣血陰陽失衡；孕後或輔助妊娠移植後陰道出血、可以補腎健脾，安胎止血。產時易耗傷氣血，休息不當則氣虛陰血不足，影響乳汁分泌，中藥可調補氣血陰陽，袪風散寒通絡，改善這些產後症狀。鑒於女性特殊的生理表現，日常須更加注意保養。