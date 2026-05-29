生蛇的中醫調治與預防

帶狀皰疹，俗稱「生蛇」，是由水痘病毒復發引起的皮膚病。出過水痘的人，病毒會潛伏在神經內，當免疫力下降、壓力大或年紀漸長時，病毒便會沿著神經線發作，令皮膚出現紅疹和水泡，並伴有刺痛和灼熱感。部分患者的神經痛更可持續數月，影響日常生活。
中醫認為「生蛇」主要與「濕熱」和「氣血瘀滯」有關。情志不暢、壓力過大會令肝氣鬱結化火；飲食不節則傷及脾胃，產生濕濁。濕與熱互相結合，沿著經絡走到皮膚，便會發為紅腫水泡。若患病時間較長，氣血運行受阻，瘀血阻塞經絡，便會造成頑固的後遺神經痛。
中醫治療強調「清熱利濕、活血通絡」。急性期常用龍膽瀉肝湯清熱除濕；若屬脾胃濕熱，則用除濕胃苓湯調理。進入後遺神經痛階段，則以血府逐瘀湯活血化瘀，改善疼痛。針灸方面，圍刺患處配合夾脊穴和遠端取穴，能有效疏通氣血、鎮靜止痛，許多患者接受針灸後痛感明顯紓緩。
預防「生蛇」，關鍵在於增強正氣。首先保持心情開朗，避免長期壓力；其次飲食宜清淡，少食辛辣油膩及甜食，濕熱體質者可飲用薏苡仁、赤小豆水健脾祛濕。除此之外，應避免熬夜，晚上11時至凌晨3時是肝膽經修復的時間，充足睡眠有助維持肝膽功能。適量運動亦能促進氣血運行，提升免疫力。
若懷疑自己「生蛇」，應盡早求醫。發病72小時內是治療的黃金期，及早介入能有效縮短病程，並大大降低後遺神經痛的風險。
作者為香港中華基督教青年會資深中醫師簡達滿