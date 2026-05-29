生蛇的中醫調治與預防

帶狀皰疹，俗稱「生蛇」，是由水痘病毒復發引起的皮膚病。出過水痘的人，病毒會潛伏在神經內，當免疫力下降、壓力大或年紀漸長時，病毒便會沿著神經線發作，令皮膚出現紅疹和水泡，並伴有刺痛和灼熱感。部分患者的神經痛更可持續數月，影響日常生活。

中醫認為「生蛇」主要與「濕熱」和「氣血瘀滯」有關。情志不暢、壓力過大會令肝氣鬱結化火；飲食不節則傷及脾胃，產生濕濁。濕與熱互相結合，沿著經絡走到皮膚，便會發為紅腫水泡。若患病時間較長，氣血運行受阻，瘀血阻塞經絡，便會造成頑固的後遺神經痛。