合歡皮的辨別秘訣

合歡皮是豆科植物合歡(Albizia julibrissin Durazz.)的乾燥樹皮，為常見皮類中藥之一。 《神農本草經》記載，「合歡，味甘平。主安五臟，和心志，令人歡樂無憂。」現代藥理研究亦指出，合歡皮有抗焦慮、抗抑鬱等效果。如古籍及研究所指，合歡皮具解鬱安神、活血消腫的功效，臨床上可用於治療心神不安，抑鬱失眠等症狀。 不過，合歡皮這類皮類中藥的性狀鑑定特徵較少且相近，但藥性不盡相同，若誤服可損害健康。我們要如何辨別正品合歡皮呢？ 性狀鑑定 簡便易行

要辨別正品合歡皮，最快速簡便的方法就是「性狀鑑定」。「性狀鑑定」是傳統中藥鑑定的根基，透過中藥外觀鑑別特徵，如外形、質地、表面特徵等。 合歡皮飲片通常呈彎曲的條形，外表面粗糙，上面佈有橢圓形或類圓形的皮孔，多數是密集分布，呈黃棕色或紅色。整體質地硬而脆，容易折斷。當折斷後，可看到略呈層片狀的斷面。這些重要鑑別特徵，都有助我們辨別正品合歡皮。

但皮類中藥飲片的性狀鑑定特徵比較相近，單靠肉眼觀察不一定能百分百確認，我們亦可採用「顯微鑑定」的方法，進一步找出輔助判斷的依據，有助我們辨別正品。 顯微鑑定 客觀穩定 顯微鑑定法是利用顯微鏡觀察藥材的組織結構、細胞形狀等，找出客觀穩定的鑑定特徵，以分辨不同藥材。 有些中藥材的粉末在顯微鏡下會呈現一些雙錐形、多角形或菱形的小晶體，稱為「草酸鈣方晶」。在合歡皮的粉末，有些「草酸鈣方晶」會包含在細胞內，這些含晶細胞包圍着纖維束，形成外觀獨特的「晶鞘纖維」。如果採用偏光顯微鏡觀察，這些特徵更會呈多彩色，特徵獨特，容易辨認。

合歡皮顯微鑑定

雙軌並行，保障用藥安全 若果結合性狀鑑定及顯微鑑定雙軌並行進行鑑定，便能準確地辨別正品合歡皮，用藥便可更安全、更安心。

合歡皮

衞生署轄下的政府中藥檢測中心(檢測中心)之「香港常見皮類中藥飲片的性狀及顯微鑒定」項目為合歡皮等多種皮類中藥飲片進行研究，建立可靠的鑑定標準，並制訂一套專為鑑定香港常見皮類中藥飲片而設計的「簡易粉末顯微鑒定」方法，只需使用刀片輕輕刮取中藥斷面的粉末，加入適量的稀甘油或清水，配合便攜式顯微鏡，就可以進行鑑定，大大降低了鑑定門檻。 以上成果已以圖文並茂的方式發布。檢測中心亦會舉辦一系列與本項目相關的宣傳及教育活動，積極推廣皮類中藥飲片的性狀及顯微鑑定應用。如欲了解更多資訊，歡迎瀏覽中醫藥規管辦公室網頁：

香港常見皮類中藥飲片的性狀及顯微鑑定