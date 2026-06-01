強化醫護人員於基層醫療提供戒煙服務

煙草產品能令人上癮，戒煙人士採用實證為本的戒煙服務，能大大提升成功戒煙的機會。醫護人員不論是醫生、護士或藥劑師，於推廣及提供戒煙治療方面，都有非常重要的角色。世界衛生組織建議醫護人員主動詢問及跟進吸煙狀況，即使提供只有30秒的戒煙干預亦能會令吸煙人士明確知道戒煙的重要性；相反，若果醫護人員不詢問或不干預，吸煙者會錯覺他們不需要戒煙。

前線醫護人員每日都有機會接觸到吸煙病人，提升他們的戒煙干預能力，包括干預的質量和效率，使吸煙人士能得到更適切的戒煙治療。過去40年，香港大學護理學院於戒煙培訓方面不遺餘力，由醫管局開設第一間戒煙診所，及後協助醫管局為護士舉辦首屆的戒煙培訓班。學院先後於護理學學士及碩士課程中增設煙草控制課程，護士學生能掌握到煙草的基本知識、行為健康轉變的理論、戒煙輔導技巧、處方戒煙藥物，以及公共衛生及控煙政策倡議。我們聯同香港大學基層醫療健康教研中心和醫管局學院首次合辦「戒煙培訓導師」計劃，旨在培訓護理教育者及護理領袖，協助他們將戒煙干預融入護理課程及恒常護理指引。學院的戒煙研究團隊(該團隊由張懿德博士及王文炳教授帶領)亦聯同衛生署控煙酒辦公室製作了一套網上教材，教授醫護人員以極簡短戒煙建議，鼓勵吸煙者戒煙及轉介他們使用戒煙服務，並且在每次覆診時重複提醒病人戒煙。