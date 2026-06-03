中醫看情緒與健康的關係

從中醫的觀點來看，情緒與健康密切相關。有否曾因面試前緊張而出現腹痛、腹瀉，頻頻上洗手間？或者覺得喉嚨感到有異物感而去求診，但檢查卻顯示正常？再如肋骨、乳房偶而感到脹痛，或常常不自覺嘆氣？這些症狀都可能與壓力和情緒問題相關，屬於中醫所稱之肝氣鬱結表現。
中醫的肝，有疏泄氣機和調節情志功能，也對脾胃運化有重要影響。當情緒長期受壓或思慮過度，肝經運作失調，氣機無法順暢通達，會導致肝氣鬱結。
以面試緊張引發的腹痛肚瀉為例，是肝氣犯脾的表現。緊張壓力令肝氣橫逆，干擾脾胃運化，「土虛木乘」，致腸胃不適。中醫有一個名為「痛瀉要方」的方，就是調理這類的不適。
喉嚨自覺有異物感，即中醫所說的「梅核氣」，特徵是咽喉中似有異物或痰氣阻塞，卻無法咳出或吞下，一般在焦慮或緊張時更加明顯。而經常嘆氣則被稱為「善太息」，因為肝的疏泄功能受阻，胸膈感到悶塞，嘆氣可短暫紓解積鬱，使氣機稍微暢通。
從中醫經絡角度看，少腹、橫膈、脅肋、喉嚨後方、乳房等均在足厥陰肝經的循行路線上。當肝經失調，就會對相關臟腑造成影響。
中醫醫囑中常有一句「暢情志」，除了針灸藥物治療外，保持情緒穩定，對健康也極為重要。日常生活中，建議以下簡單方法助疏肝解鬱：練習八段錦或太極，協調身心；多曬太陽、進行戶外活動，放鬆心情；避免熬夜，養成規律作息；唱歌亦是調暢氣機，抒發情緒的好方法。
(以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師。)
作者為香港防癆會—香港大學中醫診所暨教研中心(南區)中醫師鄭佩文