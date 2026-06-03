中醫看情緒與健康的關係

從中醫的觀點來看，情緒與健康密切相關。有否曾因面試前緊張而出現腹痛、腹瀉，頻頻上洗手間？或者覺得喉嚨感到有異物感而去求診，但檢查卻顯示正常？再如肋骨、乳房偶而感到脹痛，或常常不自覺嘆氣？這些症狀都可能與壓力和情緒問題相關，屬於中醫所稱之肝氣鬱結表現。

中醫的肝，有疏泄氣機和調節情志功能，也對脾胃運化有重要影響。當情緒長期受壓或思慮過度，肝經運作失調，氣機無法順暢通達，會導致肝氣鬱結。

以面試緊張引發的腹痛肚瀉為例，是肝氣犯脾的表現。緊張壓力令肝氣橫逆，干擾脾胃運化，「土虛木乘」，致腸胃不適。中醫有一個名為「痛瀉要方」的方，就是調理這類的不適。