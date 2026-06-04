中醫視角下的女性心理健康調護(上)

在現代快節奏的社會生活中，女性往往身兼多職，長期處於高壓的工作與家庭環境。若體質較虛弱，加之性格細膩敏感，長期心理失衡便會引發生理病變。中醫認為，女性生理特點以「血」為本，以「肝」為先天，情志活動與臟腑氣血息息相關。當心理壓力積累到一定程度，便會演變成中醫文獻中所描述的「鬱證」、「髒躁」或「不寐」。表現如失眠、胸悶心悸、腸易激綜合症(IBS)、更年期綜合症等。

今期先和大家介紹常見的身心失衡類型，大眾可以觀察自己屬於哪一種狀態，中醫會依此提供不同的調理方案。