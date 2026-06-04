中醫視角下的女性心理健康調護(上)

在現代快節奏的社會生活中，女性往往身兼多職，長期處於高壓的工作與家庭環境。若體質較虛弱，加之性格細膩敏感，長期心理失衡便會引發生理病變。中醫認為，女性生理特點以「血」為本，以「肝」為先天，情志活動與臟腑氣血息息相關。當心理壓力積累到一定程度，便會演變成中醫文獻中所描述的「鬱證」、「髒躁」或「不寐」。表現如失眠、胸悶心悸、腸易激綜合症(IBS)、更年期綜合症等。
今期先和大家介紹常見的身心失衡類型，大眾可以觀察自己屬於哪一種狀態，中醫會依此提供不同的調理方案。
1. 悶悶不樂型：肝鬱氣滯
容易唉聲嘆氣，或是無緣無故覺得焦躁。兩側胸脅脹痛，經前症候群特別明顯(如經前乳房脹痛加劇、情緒波動等)。
推薦茶飲：玫瑰薄荷茶
材料：乾玫瑰花3朵、薄荷葉2克。
功效：玫瑰花能疏肝理氣、調經；薄荷則能疏肝、改善煩悶。這對緩解經前焦慮與胸悶非常有幫助。
2. 能量耗盡型：心脾兩虛
長期憂慮傷脾，氣血生化不足。表現為心累、記憶力變差，神疲乏力，做事情力不從心，睡眠差，稍微動一下就心慌，食慾減退。
調理重點：通過補益氣血、滋養心神，幫身體「充電」，讓虛弱的身心重新安定下來。
推薦茶飲：龍眼紅棗茶
材料：龍眼肉(桂圓)3至5粒、紅棗3枚。
功效：補益心脾，增加氣血。是治療思慮過度、能量耗盡導致失眠的良藥。能量足夠，充滿電，心情自然可以放鬆下來。
3. 易燃易爆型：心肝火旺
表現為手腳心發熱、心煩易怒、情緒暴躁、控制不住脾氣。常伴隨口苦、咽乾、頭痛，甚至大便秘結。
推薦茶飲：蓮子百合茶
材料：蓮子3枚、乾百合10克。
功效：蓮子專清「心火」，針對失眠，百合能滋陰清熱，可幫助坐立難安的虛煩感。
(以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。)
作者為香港浸會大學中醫藥學院臨床部二級講師王譽穎