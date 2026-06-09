十字韌帶受傷康復時間6個月起

2026年世界盃(FIFA World Cup 2026)將於6月11日(星期四)舉行，今篇分享一種常與足球有關的創傷：十字韌帶斷裂。

十字韌帶斷裂分為兩類：非接觸性與接觸性。在足球比賽中，當球員跌倒時，會產生3種力量，分別是：

內旋； 內彎； 內彎內旋相結合。

7 招減低運動受傷風險

倘若上述3種力量同時出現，便可導致十字韌帶斷裂。另外，關節太鬆、膝關節「向上拗」幅度較常人多、足弓易下塌，或跳高著地時身體不穩，亦會增加出現十字韌帶斷裂風險。

為防止十字韌帶斷裂發生，FIFA (國際足球協會)提出7個主張：