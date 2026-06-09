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健康
出版：2026-Jun-09 12:30
更新：2026-Jun-09 12:30
莊子老師 冰人呼吸法Master

十字韌帶受傷康復時間6個月起

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十字韌帶受傷康復時間6個月起

十字韌帶受傷康復時間6個月起

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2026年世界盃(FIFA World Cup 2026)將於611(星期四)舉行，今篇分享一種常與足球有關的創傷：十字韌帶斷裂。

十字韌帶斷裂分為兩類：非接觸性與接觸性。在足球比賽中，當球員跌倒時，會產生3種力量，分別是：

  1. 內旋；

  2. 內彎；

  3. 內彎內旋相結合。

7招減低運動受傷風險

倘若上述3種力量同時出現，便可導致十字韌帶斷裂。另外，關節太鬆、膝關節「向上拗」幅度較常人多、足弓易下塌，或跳高著地時身體不穩，亦會增加出現十字韌帶斷裂風險。

為防止十字韌帶斷裂發生，FIFA (國際足球協會)提出7個主張：

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  1. 進行賽前熱身：例如慢跑，令身體核心溫度上升一個攝氏度；

  2. 進行靈活性訓練：針對多組大肌肉(胸大肌、二頭肌、四頭肌及小腿肌肉群)進行伸展動作；

  3. 進行肌肉力增加訓練，特別是鍛煉下肢肌肉力量；

  4. 進行平衡及協調訓練：例如進行單腿站立動作；

  5. 進行敏捷性訓練：透過方向上的快速轉移(前後左右)練習，增加比賽時的反應、速度及靈活性；

  6. 進行技巧訓練：加強對運動技巧掌握，包括正確著陸技術和切換方向方式

  7. 於運動結束後，進行輕鬆拉伸和放鬆動作。

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前十字韌帶受傷後，康復需多少時間？一般需要69個月時間。即使使用一些方法加快康復，亦需時36個月。

倘若各位讀者在運動後或日常生活中出現各類肌肉或關節問題，感到煩惱，歡迎大家以WhatsApp方式向莊子老師查詢哦！
WhatsApphttps://wa.me/85230015876

文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
https://www.facebook.com/triohealthphysio 

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