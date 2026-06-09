十字韌帶受傷康復時間6個月起

2026年世界盃(FIFA World Cup 2026)將於6月11日(星期四)舉行，今篇分享一種常與足球有關的創傷：十字韌帶斷裂。
十字韌帶斷裂分為兩類：非接觸性與接觸性。在足球比賽中，當球員跌倒時，會產生3種力量，分別是：
內旋；
內彎；
內彎內旋相結合。
7招減低運動受傷風險
倘若上述3種力量同時出現，便可導致十字韌帶斷裂。另外，關節太鬆、膝關節「向上拗」幅度較常人多、足弓易下塌，或跳高著地時身體不穩，亦會增加出現十字韌帶斷裂風險。
為防止十字韌帶斷裂發生，FIFA (國際足球協會)提出7個主張：
進行賽前熱身：例如慢跑，令身體核心溫度上升一個攝氏度；
進行靈活性訓練：針對多組大肌肉(胸大肌、二頭肌、四頭肌及小腿肌肉群)進行伸展動作；
進行肌肉力增加訓練，特別是鍛煉下肢肌肉力量；
進行平衡及協調訓練：例如進行單腿站立動作；
進行敏捷性訓練：透過方向上的快速轉移(前後左右)練習，增加比賽時的反應、速度及靈活性；
進行技巧訓練：加強對運動技巧掌握，包括正確著陸技術和切換方向方式
於運動結束後，進行輕鬆拉伸和放鬆動作。
前十字韌帶受傷後，康復需多少時間？一般需要6至9個月時間。即使使用一些方法加快康復，亦需時3至6個月。
倘若各位讀者在運動後或日常生活中出現各類肌肉或關節問題，感到煩惱，歡迎大家以WhatsApp方式向莊子老師查詢哦！
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文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
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