心臟求救刻不容緩 勿待劇痛難耐才行動

在香港，急性心肌梗塞(心臟病發)是奪命急症。許多患者錯失黃金搶救期，並非因醫療技術不足，而是誤以為心臟病發必伴隨胸口劇痛。事實上，心血管阻塞可導致心肌壞死，不會自行痊癒；但發病時症狀往往含糊輕微，常被誤當作胃痛或勞損而延誤求醫。

典型的心臟病發徵兆包括胸口中央感到沉重壓迫，痛楚蔓延至左肩、頸部或下巴，並伴隨大汗、氣促和噁心。然而，並非所有人都有這種「教科書式」的劇痛。

值得注意的是，女性、長者和糖尿病患者的徵狀往往更不典型。他們可能只感到異常疲倦、輕微活動便氣喘、上背痛或食慾不振，幾乎沒有明顯胸痛。由於對痛楚不敏感，他們極易錯過急救時機。