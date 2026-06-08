心臟求救刻不容緩 勿待劇痛難耐才行動

在香港，急性心肌梗塞(心臟病發)是奪命急症。許多患者錯失黃金搶救期，並非因醫療技術不足，而是誤以為心臟病發必伴隨胸口劇痛。事實上，心血管阻塞可導致心肌壞死，不會自行痊癒；但發病時症狀往往含糊輕微，常被誤當作胃痛或勞損而延誤求醫。
典型的心臟病發徵兆包括胸口中央感到沉重壓迫，痛楚蔓延至左肩、頸部或下巴，並伴隨大汗、氣促和噁心。然而，並非所有人都有這種「教科書式」的劇痛。
值得注意的是，女性、長者和糖尿病患者的徵狀往往更不典型。他們可能只感到異常疲倦、輕微活動便氣喘、上背痛或食慾不振，幾乎沒有明顯胸痛。由於對痛楚不敏感，他們極易錯過急救時機。
最致命的誤解，是用「痛楚程度」來決定是否求診。有人選擇自行吃胃藥、睡一覺，心想「明天才算」。我們必須知道，心臟損傷分秒必爭，症狀時好時壞只代表血管「時塞時通」，而缺氧的心肌極易誘發「致命性心律不正」，隨時導致心臟瞬間停頓猝死。感覺「好了一點」絕非安全訊號，反而是暴風雨前的寧靜。
市民應緊記一個原則──只要胸口或上半身出現不尋常的不適，持續數分鐘或反覆出現，並伴隨冒冷汗、氣促、頭暈或莫名的心慌，就應視為警號。
一旦懷疑心臟病發，請立刻停止活動坐下休息，並馬上致電召喚救護車。事實上，現時香港公立醫院正逐步設立「胸痛中心」或針對急性心肌梗塞的快速通道。只要患者及早到達急症室，醫療團隊就能迅速為疑似患者進行心電圖及血液檢查；一旦確診，便會立即啟動心臟科團隊，進行緊急「通波仔」等搶救手術。
心臟求救，有時只是隱約的悶痛不適。關鍵不在於痛楚程度，而在於及早正視身體發出的異常訊號，切勿等到無法忍受才踏出求救的一步！
作者為港大醫學院護理學院副教授李惠慈教授