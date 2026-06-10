寂靜的骨朋友：無聲的骨質疏鬆

在電影《寂靜的朋友》(Silent Friend)中，那棵百年銀杏樹，默默佇立在大學校園內，無聲地見證著四季更迭與人物變遷。有不少人以為，人體骨骼就像木頭一樣，發育完成後便不再生長更新，但其實骨骼與樹木皆充滿生命力。樹木用年輪來記錄歲月流逝，至於骨骼也有它的「年輪」——骨小梁結構，並透過骨質密度之量度，來印證它的榮枯盛衰。

十年樹木的骨骼更新

人體內負責移除舊骨的破骨細胞，與負責製造新骨的成骨細胞，每天都在進行拆除與重建的新陳代謝工程。成人骨骼大約每隔7至10年，就會完全更新一次；十年樹木，一旦遇上旱季，樹木的年輪就會變得脆弱。人類骨骼亦然，隨著年齡增長與更年期後的荷爾蒙變化，當骨質流失速度比生成速度快，骨質密度就會悄然下降 。骨質流失無聲無息，就像白蟻侵蝕樹木，外表枝繁葉茂，內裡卻被悄悄掏空；往往在一次意外跌倒，甚至用力咳嗽後，便引發脆性骨折 。醫學界常以十年骨折機率，來推算骨質疏鬆患者，發生脆性骨折的風險。如果十年內髖骨骨折機率是3%或以上，或是主要脆性骨折機率是20%或以上，便屬於高危人士，必須及早接受藥物治療以防患未然 。