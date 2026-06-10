寂靜的骨朋友：無聲的骨質疏鬆

在電影《寂靜的朋友》(Silent Friend)中，那棵百年銀杏樹，默默佇立在大學校園內，無聲地見證著四季更迭與人物變遷。有不少人以為，人體骨骼就像木頭一樣，發育完成後便不再生長更新，但其實骨骼與樹木皆充滿生命力。樹木用年輪來記錄歲月流逝，至於骨骼也有它的「年輪」——骨小梁結構，並透過骨質密度之量度，來印證它的榮枯盛衰。
十年樹木的骨骼更新
人體內負責移除舊骨的破骨細胞，與負責製造新骨的成骨細胞，每天都在進行拆除與重建的新陳代謝工程。成人骨骼大約每隔7至10年，就會完全更新一次；十年樹木，一旦遇上旱季，樹木的年輪就會變得脆弱。人類骨骼亦然，隨著年齡增長與更年期後的荷爾蒙變化，當骨質流失速度比生成速度快，骨質密度就會悄然下降 。骨質流失無聲無息，就像白蟻侵蝕樹木，外表枝繁葉茂，內裡卻被悄悄掏空；往往在一次意外跌倒，甚至用力咳嗽後，便引發脆性骨折 。醫學界常以十年骨折機率，來推算骨質疏鬆患者，發生脆性骨折的風險。如果十年內髖骨骨折機率是3%或以上，或是主要脆性骨折機率是20%或以上，便屬於高危人士，必須及早接受藥物治療以防患未然 。
走出石屎森林的「光合作用」
要讓骨骼這棵「生命樹」根深葉茂，我們必須走出石屎森林，重投大自然的懷抱 。陽光既是萬物生命之源，也是對骨骼最天然的營養供應。當皮膚接觸到紫外線，身體便會自然生成維他命D。維他命D能夠促進腸道吸收鈣質，維持骨骼強壯並增強肌肉功能。然而，本地研究指出，在香港成年人口中，有高達四成處於維他命D嚴重缺乏，另外有近五成處於不足狀態。這或許意味着，有高達九成香港人，在日常生活中都缺乏「光合作用」。許多上班族都長時間留在辦公室內，女性更因為追求美白而刻意防曬，彷彿將自己當成點綴室內的盆栽，任由骨質流失像花兒般凋零。
從運動和飲食上深耕細作骨骼
除了擁抱陽光外，為骨骼注入生命力的另一秘訣就是經常運動。不論是負重還是抗阻力運動，對提升骨質密度都有莫大益處。在陽光下散步或慢跑，都能夠刺激骨骼新陳代謝。正如電影中的男主角不時在樹下耍太極，研究指太極對鍛煉長者平衡力、提升肌肉強度及預防跌倒，都有顯著功效。此外，多吃含豐富鈣質與維他命K的深綠色蔬菜，並加上高鈣的硬豆腐、白飯魚或沙甸魚，都能夠像園丁定時施肥一樣，為骨骼這棵「生命樹」提供充足養分。坊間一直流傳着，喝咖啡會導致骨質流失的迷思；但近年研究指出，在亞洲群體中，飲用咖啡與較高骨質密度存在統計學上的相關性。反而外出用膳的高鹽飲食，卻促使鈣質在排尿時流失，增加患上骨質疏鬆的風險。
假如不幸遇上骨折而須接受內固定手術，許多傷者都誤以為是金屬植入物救贖了他們。但事實上，鋼片或螺絲的角色，僅是將骨折固定在正確位置上；真正讓骨骼得以癒合的，依然是它那股宛如斷木重生般的頑強生命力。
延伸閱讀：
《一文教你評估十年骨折機率》(https://bit.ly/4x8KrK5)